В галерее "Виктория" пройдет Неделя современной моды

С 16 по 21 ноября в галерее "Виктория" пройдет серия мероприятий, посвященных развитию современной моды. Приглашенные спикеры будут рассуждать об осознанном потреблении, актуальности секонд-хендов и о поиске себя через моду.

В галерее "Виктория" продолжается проект "Неделя современной…", когда под конкретную тему организуют кинопоказы, дискуссии, лекции. Уже прошли Недели современного театр, архитектуры, танца, музыки. В этот раз зрителей приглашают послушать о современной моде. Куратор проекта Зарина Джабасова в формировании программы сделала акцент на темах экомоды, этническом наследии, осознанном потреблении, поиске идентичности, гендере и психологии.

Всю неделю в галерее будет работать проект "Свалка". Организаторы приглашают приносить в галерею непригодные для носки вещи для дальнейшей грамотной утилизации.

16 ноября зрители получат возможность пообщаться с куратором Недели и основателем концептуального бренда "KÖRPER — отклик тела" Зариной Джабасовой и дизайнером Дарьей Арутчевой. Этот день будет посвящен истории развития моды, актуальным тенденциям, и поиску идентичности через собственный гардероб.

17 ноября организаторы посвятили рассказам про секонд-хенд, винтаж, апсайклинг. Среди спикеров — блогер Наталья Денежкина, основательница секонд-хенда Алина Серегина, автор украшений Виталий Леонтьев.

18 ноября спикеры расскажут про экомоду и про актуальность секонд-хендов. Среди выступающих экоблогер Юлия Викулина, сооснователи ресайкл-бренда "Вновь" Максим Бакшев и Василиса Туманова, соавтор апсайкл-хенда SWOOSHED и музыкант Илья Ночка и участник проекта секонд-хенда Полина Морозова.

19 ноября представят два короткометражных фэшн-фильма и видеопрезентацию с культурологом Ольгой Красновой, где будет исследоваться этническое наследие в современной моде.

20 ноября — презентация фильма "Текстура", лекция о гендерной моде от художника Марка Берне и лекция о восприятии тела от тату-мастера.

21 ноября гостей галереи ждет перформанс Touch и лекция "Одежда как я-высказывание" от психологов Екатерины Толстовой и Юлии Калабуховой, а также маркет локальных дизайнеров.

Подробную программу и информацию об абонементах на мероприятие можно посмотреть на официальном сайте галереи "Виктория".