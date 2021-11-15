В галерее "Виктория" пройдет Неделя современной моды

С 16 по 21 ноября в галерее "Виктория" пройдет серия мероприятий, посвященных развитию современной моды. Приглашенные спикеры будут рассуждать об осознанном потреблении, актуальности секонд-хендов и о поиске себя через моду.
В галерее "Виктория" продолжается проект "Неделя современной…", когда под конкретную тему организуют кинопоказы, дискуссии, лекции. Уже прошли Недели современного театр, архитектуры, танца, музыки. В этот раз зрителей приглашают послушать о современной моде. Куратор проекта Зарина Джабасова в формировании программы сделала акцент на темах экомоды, этническом наследии, осознанном потреблении, поиске идентичности, гендере и психологии.
Всю неделю в галерее будет работать проект "Свалка". Организаторы приглашают приносить в галерею непригодные для носки вещи для дальнейшей грамотной утилизации.
16 ноября зрители получат возможность пообщаться с куратором Недели и основателем концептуального бренда "KÖRPER — отклик тела" Зариной Джабасовой и дизайнером Дарьей Арутчевой. Этот день будет посвящен истории развития моды, актуальным тенденциям, и поиску идентичности через собственный гардероб.
17 ноября организаторы посвятили рассказам про секонд-хенд, винтаж, апсайклинг. Среди спикеров — блогер Наталья Денежкина, основательница секонд-хенда Алина Серегина, автор украшений Виталий Леонтьев.
18 ноября спикеры расскажут про экомоду и про актуальность секонд-хендов. Среди выступающих экоблогер Юлия Викулина, сооснователи ресайкл-бренда "Вновь" Максим Бакшев и Василиса Туманова, соавтор апсайкл-хенда SWOOSHED и музыкант Илья Ночка и участник проекта секонд-хенда Полина Морозова.
19 ноября представят два короткометражных фэшн-фильма и видеопрезентацию с культурологом Ольгой Красновой, где будет исследоваться этническое наследие в современной моде.
20 ноября — презентация фильма "Текстура", лекция о гендерной моде от художника Марка Берне и лекция о восприятии тела от тату-мастера.
21 ноября гостей галереи ждет перформанс Touch и лекция "Одежда как я-высказывание" от психологов Екатерины Толстовой и Юлии Калабуховой, а также маркет локальных дизайнеров.
Подробную программу и информацию об абонементах на мероприятие можно посмотреть на официальном сайте галереи "Виктория".
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.