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Преступления Происшествия

Двух экс-полицейских из Самары обвиняют в "сборе дани" с предпринимателей

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершилось расследование уголовного дела бывших начальника и старшего оперуполномоченного отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району ОЭБ и ПК УМВД России по Самаре. Их обвиняют в получении взятки и ее передаче. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в 2019 г. один из обвиняемых узнал, что индивидуальный предприниматель на четырех торговых точках хранил и продавал алкоголь без лицензии и сопроводительных документов. После этого полицейский потребовал от нарушителя ежемесячную "плату" за то, чтобы у него не проводили проверки. В итоге с июля 2019 г. по июль 2020 г. бизнесмен заплатил 380 тыс. рублей. Деньги передавались как лично, так и через посредника, которым выступал старший уполномоченный.

Кроме того, в 2019 г. обвиняемый узнал еще об одном ИП, незаконно торгующем спиртным. В этот раз полицейский поручил предпринимателю, который уже платил ему, рассказать новой жертве о требованиях правоохранителя. Полицейский рассчитывал получать по 10 тыс. руб. ежемесячно. Таким образом, с июля 2019 г. по июль 2020 года обвиняемый получил от второго бизнесмена 110 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

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