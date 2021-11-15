Двух экс-полицейских из Самары обвиняют в "сборе дани" с предпринимателей

В Самаре завершилось расследование уголовного дела бывших начальника и старшего оперуполномоченного отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району ОЭБ и ПК УМВД России по Самаре. Их обвиняют в получении взятки и ее передаче. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, в 2019 г. один из обвиняемых узнал, что индивидуальный предприниматель на четырех торговых точках хранил и продавал алкоголь без лицензии и сопроводительных документов. После этого полицейский потребовал от нарушителя ежемесячную "плату" за то, чтобы у него не проводили проверки. В итоге с июля 2019 г. по июль 2020 г. бизнесмен заплатил 380 тыс. рублей. Деньги передавались как лично, так и через посредника, которым выступал старший уполномоченный.
Кроме того, в 2019 г. обвиняемый узнал еще об одном ИП, незаконно торгующем спиртным. В этот раз полицейский поручил предпринимателю, который уже платил ему, рассказать новой жертве о требованиях правоохранителя. Полицейский рассчитывал получать по 10 тыс. руб. ежемесячно. Таким образом, с июля 2019 г. по июль 2020 года обвиняемый получил от второго бизнесмена 110 тыс. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?