Депутаты обсудили вопросы городского хозяйства: новый транспорт, безопасные дороги и уборка снега

Развитие системы пассажирских перевозок, безопасность дорожного движения и подготовку городского хозяйства к холодам обсудили депутаты городской думы Самары на заседании профильного комитета.

Развитие транспорта

Заместитель главы Самары — руководитель департамента транспорта Сергей Маркин отчитался об исполнении городской программы по развитию пассажирского транспорта за девять месяцев 2021 года.

Общий объем ее финансирования превысил 1,98 млрд рублей. Основные статьи расходов по этой программе — выплата лизинговых платежей за приобретенные в 2016 году трамвайные вагоны и закупленные в 2021 году троллейбусы, а также за приобретенные и капитально отремонтированные вагоны метрополитена. Помимо этого по программе выплачиваются различные субсидии перевозчикам, в том числе возмещаются недополученные в пандемию доходы.

Сергей Маркин отметил, что в этом году финансирование программы увеличено на 108 млн рублей, из них почти 11 млн рублей направлено на оснащение общественного транспорта рециркуляторами.

Председатель гордумы Алексей Дегтев задал вопрос о перспективах развития самарского метро. Руководитель департамента транспорта ответил, что благодаря действиям правительства Самарской области одобрено получение инфраструктурного кредита региону почти на 10 млрд рублей. Это позволит начать в следующем строительство станции "Театральная".

"Для нас это серьезный вызов: придется перекрывать движение трамваев по улице Галактионовской до Полевой. Но для Самары это крайне важная работа, — пояснил Маркин. — В перспективе это даст существенное увеличение пассажиропотока метро — не менее чем на 15%. Кроме того, это позволит сократить интервал движения поездов на четыре минуты и довести его до шести минут".

Алексей Дегтев также напомнил о планах продолжения трамвайной линии от стадиона "Солидарность Арена" до микрорайона "Новая Самара". Как пояснил Сергей Маркин, в прошлом году департамент совместно с министерством транспорта региона разработал концепцию развития городского общественного транспорта, в которой в том числе есть и планы по строительству этой ветки.

Про безопасность на дорогах

Также Сергей Маркин отчитался об исполнении за девять месяцев текущего года городской программы по повышению безопасности дорожного движения в областном центре. Она рассчитана на период до 2025 года. В этом году на нее выделен 121,5 млн рублей. По программе устанавливают пешеходные ограждения, светофоры, наносят дорожную разметку и проводят другие мероприятия. Особое внимание уделяют безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к школам и другим образовательным объектам.

Алексей Дегтев подчеркнул, что главный критерий безопасности — отсутствие аварийности, травматизма. "Еженедельно на пешеходных переходах, в основном нерегулируемых, люди получают травмы, — обратил внимание спикер гордумы и предложил активнее применять устройства, ограничивающие скорость, такие, как "лежачий полицейский". — Мы готовы пойти на самые радикальные затраты ради спасения жизней людей, их здоровья".

Подготовка к зиме

Также Олег Ивахин доложил о готовности городского хозяйства к уборке дорог и внутриквартальных территорий от снега. На данный момент в собственности муниципальных предприятий более 360 единиц техники, планируется закупить еще 41 машину — поставка ожидается по 15–20 декабря.

Механизаторы будут работать в две смены, поэтому сейчас идет активная комплектация бригад. 80% техники уже готово работать в двухсменном режиме. Заключены контракты на поставку противогололедных реагентов до 31 декабря текущего года. Закуплены бионорд, песчано-соляная смесь, песок. В стадии заключения контракт на 2022 год.

Для складирования вывезенного из города снега подготовлено четыре площадки, они готовы суммарно принять 916 тыс. тонн. Это объем снега, который в среднем вывозился из Самары в течение последних трех лет.

По данным мэрии, площадь придомовых территорий, подлежащих уборке в зимнее время, — 8,1 млн кв.м, в том числе 4,1 млн "квадратов" — площадь механизированной уборки, 4,5 млн — ручной.

Жилищные организации обеспечены 302 единицами снегоуборочной техники, из них 107 — собственная, 195 — привлеченная. Компаниям требуется 4 158 человек для ручной уборки снега на дворовых и внутриквартальных территориях. Штат укомплектован пока на 65%.

Председатель Думы Алексей Дегтев внес предложение рассмотреть вариант закупки дополнительной техники, которая могла бы заменить ручной труд. А также подумать о том, чтобы в лицензионные соглашения с управляющими компаниями были внесены нормативы по обеспеченности снегоуборочной техникой в зависимости от площади обслуживаемой территории. По мнению председателя гордумы неготовность управляющей компании к уборке снега должна наказываться вплоть до лишения лицензии.

"В Самаре тысячи квадратных метров площади, которая нуждается в очистке от наледи зимой. Сейчас уже появляются новые технологии уборки пешеходных зон, выложенных плиткой, и специализированная техника стала бы отличным решением. Ведь дворники ломами могут попросту повредить тротуарную плитку, и в дальнейшем возникнут новые расходы на переукладку тротуарного покрытия", — отметил спикер думы.

Этот вопрос депутаты самарской думы планируют обсудить с коллегами из областного парламента, чтобы данная статья расходов — на приобретение малой техники для областного центра — была учтена и в региональном бюджете следующего года.

По предложению председателя комитета Данила Морозова, депутаты сформируют конкретные предложения по организации работы в зимний период в своих округах, которые затем будут переданы на отработку в профильный департамент.

Более подробный материал с заседания читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 17 ноября.