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Нефтехимия ТЭК

"КуйбышевАзот" построит новый производственный комплекс при поддержке ВЭБ.РФ и Газпромбанка

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На тольяттинском предприятии будет создано новое производство азотной кислоты и раствора аммиачной селитры при финансовой поддержке ВЭБ.РФ и Газпромбанка. Проект будет реализован в рамках Фабрики проектного финансирования — с помощью комплексного решения, включающего приобретение ВЭБ.РФ 49% долей в уставном капитале заемщика, предоставление синдицированного кредита и выпуск аккредитивов.

Фото: kuazot.ru

При строительстве нового завода будут использованы технологии, соответствующие современным требованиям энергоэффективности, экологической и промышленной безопасности.

Мощность будущего производства составит 1575 тонн в сутки азотной кислоты и 2000 тонн в сутки раствора аммиачной селитры. Общий бюджет проекта составляет 18,3 млрд рублей.

Напомним, команда ВЭБ.РФ во главе с ее председателем Игорем Шуваловым посетила Самарскую область в декабре прошлого года. Тогда представители госкорпорации развития вместе с членами областного правительства торжественно запустили на площадке ПАО "КуйбышевАзот" установку по изготовлению серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума. Годовая мощность производства составляет 140 тысяч тонн серной кислоты марки "К" и 360 тысяч тонн улучшенного олеума. Налоговые отчисления от проекта, имеющего статус резидента территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти", в областной бюджет за 15 лет составят порядка 1,5 млрд рублей.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова правительство Самарской области создает лучшие условия для работы частного бизнеса, реализации проектов российских и зарубежных инвесторов. В регионе активно развиваются инвестплощадки, действуют все специальные налоговые режимы, созданные в стране.

"Всего в регионе реализуется свыше двух сотен инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей, в том числе и на инвестиционных площадках региона, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Инвесторам интересна Особая экономическая зона "Тольятти", площадки индустриальных парков, территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Статус резидента ТОСЭР сегодня сохраняют 79 компаний, которые уже запустили 53 производства, инвестировали свыше 20 миллиардов рублей и создали более 6,7 тыс. рабочих мест".

"Инициаторы проектов оценили преимущества фабрики — это уже второй "фабричный" проект на территории "КуйбышевАзота". Его реализация окажет положительный эффект на социально-экономическое развитие Тольятти, прежде всего это создание высококвалифицированных рабочих мест. Механизм фабрики зарекомендовал себя — сейчас уже идет реализация 16 "фабричных" проектов на общую сумму порядка 1 трлн рублей, четыре проекта введены в эксплуатацию, один из них — производство серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума на площадке "КуйбышевАзот" — запущен в эксплуатацию в декабре прошлого года", — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Юрий Корсун.

Строительство комплекса осуществляется в рамках утвержденной советом директоров ПАО "КуйбышевАзот" стратегической программы по увеличению выпуска азотных удобрений как продукции с высокой добавленной стоимостью. Цель проекта — бесперебойная поставка азотной кислоты и раствора аммиачной селитры для собственных нужд, что обеспечит рост выработки и предложение внутреннему рынку дополнительного объема аммиачной селитры и карбамид-аммиачных смесей, являющихся одними из наиболее востребованных видов минеральных удобрений.

"КуйбышевАзот" продолжает реализацию инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности производства и снижение воздействия на окружающую среду. В этой работе наша компания активно взаимодействует с зарубежными и российскими партнерами, делая акцент на внедрении прогрессивных технологий, обеспечивающих высокий уровень промышленной и экологической безопасности. У нас уже есть положительный опыт сотрудничества в формате Фабрики проектного финансирования с командой профессионалов ВЭБ.РФ и Газпромбанка.

"КуйбышевАзот" последовательно реализует свою стратегию, обеспечивая эффективный рост и устойчивое развитие компании. Реализация проекта по строительству нового комплекса производств также позволит в будущем модернизировать действующее оборудование со снижением воздействия на окружающую среду", — рассказал генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

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