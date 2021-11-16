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РСХБ повысил ставки по вкладам

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 ноября 2021 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по общей линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,5-0,9 п. п. При этом клиенты банка могут получить более привлекательные условия при открытии вкладов через цифровые каналы обслуживания. Выгода при открытии рублевого депозита через Интернет и Мобильный банк составит до 0,3% независимо от срока вклада.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Максимальную ставку 8,5% годовых можно получить в рамках акции "Весомый процент" при его оформлении сроком на четыре года. Акция проводится до 31 декабря 2021 включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок 6 мес., один, два или четыре года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальный размер вклада 3 тысячи рублей при открытии дистанционно и 10 тысяч рублей при обращении в офис банка.

"Повышение ключевой ставки дает нам возможность предложить клиентам более выгодные условия по сберегательным продуктам. Акционное предложение по вкладу "Доходный" с максимальной ставкой 8,5% годовых — отличный долгосрочный инструмент для сбережения и приумножения собственных средств. Также стоит отметить, что мы наблюдаем отличную динамику по открытию наших продуктов через цифровые каналы. Клиенты РСХБ все более активно пользуются дистанционным обслуживанием при открытии как сберегательных, так и других банковских продуктов, при этом дистанционные каналы не только упрощают процесс оформления сберегательного продукта, но и позволяют получить более выгодную ставку", — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте rshb.ru.

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