В 2022 г. в Сызранском районе отремонтируют мост через реку Крымза

Поволжуправтодор ищет подрядчика, который капитально отремонтирует мост через реку Крымза на км 880+835 дороги М-5 в Сызранском районе Самарской области.
Начальная цена контракта составляет 110,4 млн рублей. Победителю торгов предстоит заменить опоры, балки пролетных строений, конструкции мостового полотна, восстановить сопряжения моста с насыпью подходов. Кроме того, потребуется обновить дорожную одежду на мосту и подходах, заменить ограждения безопасности, восстановить системы водоотвода, заменить лестничные сходы и т. п.
Расчетная скорость на четырехполосном объекте после капремонта составит 100 км/ч. Проектную документацию разработало ООО "ПКБ "Перспектива". Положительное заключение госэкспертизы было получено в конце сентября 2021 г.
Подрядчик должен будет завершить работы до 25 октября 2022 г.
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.