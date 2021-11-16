В 2022 г. в Сызранском районе отремонтируют мост через реку Крымза

Поволжуправтодор ищет подрядчика, который капитально отремонтирует мост через реку Крымза на км 880+835 дороги М-5 в Сызранском районе Самарской области.

Начальная цена контракта составляет 110,4 млн рублей. Победителю торгов предстоит заменить опоры, балки пролетных строений, конструкции мостового полотна, восстановить сопряжения моста с насыпью подходов. Кроме того, потребуется обновить дорожную одежду на мосту и подходах, заменить ограждения безопасности, восстановить системы водоотвода, заменить лестничные сходы и т. п.

Расчетная скорость на четырехполосном объекте после капремонта составит 100 км/ч. Проектную документацию разработало ООО "ПКБ "Перспектива". Положительное заключение госэкспертизы было получено в конце сентября 2021 г.

Подрядчик должен будет завершить работы до 25 октября 2022 г.