В Жигулевске задержали водителя фуры с поддельными документами на перевозку опасных грузов

Сотрудники Госавтоинспекции задержали жителя Волгоградской области с поддельным свидетельством на перевозку опасных грузов, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Полицейские остановили автомобиль DAF. При проверке документов водитель предъявил сотрудникам полиции свидетельство, подтверждающее право на перевозку опасных грузов, подлинность которого вызвала у инспекторов сомнения.

Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

Как установили полицейские, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел документ на одном из сайтов сети Интернет.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.