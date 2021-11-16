Супруги из Тольятти перевели мошенникам 1,2 млн рублей

Супругам из Тольятти — 48-летней женщине, работающей лаборантом на предприятии, и 38-летнего безработному мужчине, поступил звонок из "правоохранительных органов".

Неизвестный, используя несколько абонентских номеров, по телефону убедил родственников, оформить кредиты. Спустя некоторое время потерпевшие перевели более 1,2 млн руб. на "безопасный" счет мошенника.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.