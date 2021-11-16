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Банк России приглашает самарских предпринимателей к участию в ежегодной конференции поставщиков

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодная конференция поставщиков пройдет в онлайн-формате 25–26 ноября, сообщили в пресс-службе самарского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России.

Участники мероприятия узнают, как организован процесс закупок в Банке России, как стать поставщиком регулятора, какие требования предъявляются к контрагентам. Будут также проведены тематические круглые столы, касающиеся закупок по конкретным направлениям: информационные технологии, строительство и ремонт, консалтинг и так далее.

Онлайн-формат позволит существенно расширить географию и количество участников конференции, в этом году на нее впервые приглашены представители бизнеса из стран ЕАЭС. Кроме того, на мероприятии выступят руководители закупочных подразделений крупных финансовых организаций.

Банк России приглашает к участию в конференции заинтересованных в сотрудничестве предпринимателей и организации Самарской области. Регистрация проводится с 12 по 24 ноября.

Участие в мероприятии бесплатное.

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