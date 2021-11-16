Банк России приглашает самарских предпринимателей к участию в ежегодной конференции поставщиков

Ежегодная конференция поставщиков пройдет в онлайн-формате 25–26 ноября, сообщили в пресс-службе самарского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России.
Участники мероприятия узнают, как организован процесс закупок в Банке России, как стать поставщиком регулятора, какие требования предъявляются к контрагентам. Будут также проведены тематические круглые столы, касающиеся закупок по конкретным направлениям: информационные технологии, строительство и ремонт, консалтинг и так далее.
Онлайн-формат позволит существенно расширить географию и количество участников конференции, в этом году на нее впервые приглашены представители бизнеса из стран ЕАЭС. Кроме того, на мероприятии выступят руководители закупочных подразделений крупных финансовых организаций.
Банк России приглашает к участию в конференции заинтересованных в сотрудничестве предпринимателей и организации Самарской области. Регистрация проводится с 12 по 24 ноября.
Участие в мероприятии бесплатное.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.