В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Во вторник, 16 ноября, железнодорожном вокзале Самары прошла презентация нового двухэтажного подвижного состава, который будет курсировать по маршруту Оренбург - Самара - Москва с 3 декабря.
Двухэтажные вагоны принципиально новой модели произведены на Тверском вагоностроительном заводе. В интерьерах учтены современные требования к безопасности и комфорту. Предусмотрено детское купе, выполненное в ярком дизайне. Каждый вагон оснащен душевой кабиной, а купе оборудовано панелью для регулирования температуры. Есть индивидуальные сейфы.
Вагоны имеют измененный габарит кузова, благодаря которому созданы более комфортные условия для пассажиров верхних полок второго этажа: расстояние до потолка увеличилось более чем на 20 см, выше стал проход по коридору второго этажа.
Впервые в истории отечественного вагоностроения на двухэтажном пассажирском вагоне локомотивной тяги применена тележка с пневмоподвешиванием, обеспечивающая поезду более плавный ход.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.