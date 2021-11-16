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В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 ноября, железнодорожном вокзале Самары прошла презентация нового двухэтажного подвижного состава, который будет курсировать по маршруту Оренбург - Самара - Москва с 3 декабря.

Двухэтажные вагоны принципиально новой модели произведены на Тверском вагоностроительном заводе. В интерьерах учтены современные требования к безопасности и комфорту. Предусмотрено детское купе, выполненное в ярком дизайне. Каждый вагон оснащен душевой кабиной, а купе оборудовано панелью для регулирования температуры. Есть индивидуальные сейфы.

Вагоны имеют измененный габарит кузова, благодаря которому созданы более комфортные условия для пассажиров верхних полок второго этажа: расстояние до потолка увеличилось более чем на 20 см, выше стал проход по коридору второго этажа.

Впервые в истории отечественного вагоностроения на двухэтажном пассажирском вагоне локомотивной тяги применена тележка с пневмоподвешиванием, обеспечивающая поезду более плавный ход.

Детское купе

Гид потребителя

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