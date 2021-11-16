Директора самарской фирмы осудили за производство медицинского оборудования без лицензии

В Самаре суд вынес приговор гендиректору ООО, которого признали виновным в незаконном производстве медицинского оборудования. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фирма осужденного занималась производством медицинской техники и ее оптовой продажей, а также предоставляла услуги по монтажу, ремонту и техобслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры.

Напомним, с декабря 2015 г. по май 2016 г. 58-летний Игорь Алехин организовал производство и сборку двух комплексов лечебно-реабилитационного волнового массажа "БИОМ-ВОЛНА" без необходимой лицензии. Эта медицинская техника попала в один из центров реабилитации Москвы в рамках госконтракта. Общая стоимость оборудования по контракту составила более 494 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор еще не вступил в законную силу.