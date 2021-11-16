Директора самарской фирмы осудили за производство медицинского оборудования без лицензии

В Самаре суд вынес приговор гендиректору ООО, которого признали виновным в незаконном производстве медицинского оборудования. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Фирма осужденного занималась производством медицинской техники и ее оптовой продажей, а также предоставляла услуги по монтажу, ремонту и техобслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры.
Напомним, с декабря 2015 г. по май 2016 г. 58-летний Игорь Алехин организовал производство и сборку двух комплексов лечебно-реабилитационного волнового массажа "БИОМ-ВОЛНА" без необходимой лицензии. Эта медицинская техника попала в один из центров реабилитации Москвы в рамках госконтракта. Общая стоимость оборудования по контракту составила более 494 тыс. рублей.
Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы