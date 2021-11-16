Еще одна сотрудница Самарского пансионата для детей-инвалидов пойдет под суд за издевательства над воспитанниками

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение бывшей сотруднице Самарского пансионата для детей-инвалидов по ч.1 ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением"), сообщает надзорное ведомство.

Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.

Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, по версии следствия, в апреле 2021 г. санитарка отделения "Милосердие" била 15-летнего воспитанника, а также привязывала его к кровати без назначения врача.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в суд для рассмотрения.

Напомним, ранее в суд уже отправилось аналогичное уголовное дело другой сотрудницы пансионата. Как считает следствие, 17 по 25 апреля 2021 г. она также била и привязывала к кроватям троих воспитанников 20, 17 и 16 лет. Свои действия санитарка объясняла поведением потерпевших.