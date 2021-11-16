В Самарской области задержали подозреваемого в краже ювелирки на 1 млн рублей

В Самарской области полицейские задержали одного из подозреваемых в краже из ювелирного магазина в Нефтегорске.
17 февраля 2020 г., около 02:30, несколько мужчин приехали на машине к ТЦ, разбили витрину, обмотали тросом металлический сейф и с помощью автомобиля выдернули его через окно. В сейфе были золотые изделия стоимостью более 1 млн рублей.
Во время налета один из злоумышленников поранился, полицейские изъяли следы его крови с места преступления. Уголовное дело возбудили по п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").
В октябре 2021 г. в Тольятти за другое преступление задержали 41-летнего гражданина одной из соседних республик. Экспертиза ДНК показала, что следы именно его крови остались на осколках стекла, найденных на месте происшествия в Нефтегорске.
Задержанный признал вину и рассказал, что сильно нуждался в деньгах, а знакомый из Самары, имя и адрес которого он не знает, предложил "подзаработать" на краже. Мигрант согласился. После продажи похищенного он получил 150 тыс. рублей.
Сейчас полицейские продолжают разыскивать остальных участников преступления.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?