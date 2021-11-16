В Самарской области задержали подозреваемого в краже ювелирки на 1 млн рублей

В Самарской области полицейские задержали одного из подозреваемых в краже из ювелирного магазина в Нефтегорске.

17 февраля 2020 г., около 02:30, несколько мужчин приехали на машине к ТЦ, разбили витрину, обмотали тросом металлический сейф и с помощью автомобиля выдернули его через окно. В сейфе были золотые изделия стоимостью более 1 млн рублей.

Во время налета один из злоумышленников поранился, полицейские изъяли следы его крови с места преступления. Уголовное дело возбудили по п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

В октябре 2021 г. в Тольятти за другое преступление задержали 41-летнего гражданина одной из соседних республик. Экспертиза ДНК показала, что следы именно его крови остались на осколках стекла, найденных на месте происшествия в Нефтегорске.

Задержанный признал вину и рассказал, что сильно нуждался в деньгах, а знакомый из Самары, имя и адрес которого он не знает, предложил "подзаработать" на краже. Мигрант согласился. После продажи похищенного он получил 150 тыс. рублей.

Сейчас полицейские продолжают разыскивать остальных участников преступления.