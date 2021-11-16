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Здравоохранение Общество

Около 83% железнодорожников Куйбышевской магистрали прошли вакцинацию против Covid-19

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Куйбышевской железной дороге проходит кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции "Covid-19". На сегодняшний день привиты свыше 38,3 тысяч работников магистрали, что составляет около 83% от общего числа сотрудников.

На КбшЖД в учреждениях сети "РЖД-Медицина" действуют 12 стационарных прививочных пунктов. Стационарные пункты вакцинации размещены во всех поликлиниках, а также в медпунктах на железнодорожных вокзалах Самара, Уфа и Сызрань-1. В них прививку могут получить не только работники железнодорожного транспорта, но и все жители, прикрепленные к данным лечебным учреждениям (по полису ОМС).

Для удобства железнодорожников и для обеспечения непрерывности рабочего процесса с начала года медицинские сотрудники организовали порядка 200 выездов мобильных прививочных бригад на железнодорожные предприятия, в том числе на автомотрисе на удаленные железнодорожные станции.

Кроме того, на полигоне Куйбышевской железной дороги продолжается полномасштабная информационно-разъяснительная работа о необходимости проведения вакцинации и способах защиты от новой коронавирусной инфекции.

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