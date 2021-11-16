Около 83% железнодорожников Куйбышевской магистрали прошли вакцинацию против Covid-19

На Куйбышевской железной дороге проходит кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции "Covid-19". На сегодняшний день привиты свыше 38,3 тысяч работников магистрали, что составляет около 83% от общего числа сотрудников.
На КбшЖД в учреждениях сети "РЖД-Медицина" действуют 12 стационарных прививочных пунктов. Стационарные пункты вакцинации размещены во всех поликлиниках, а также в медпунктах на железнодорожных вокзалах Самара, Уфа и Сызрань-1. В них прививку могут получить не только работники железнодорожного транспорта, но и все жители, прикрепленные к данным лечебным учреждениям (по полису ОМС).
Для удобства железнодорожников и для обеспечения непрерывности рабочего процесса с начала года медицинские сотрудники организовали порядка 200 выездов мобильных прививочных бригад на железнодорожные предприятия, в том числе на автомотрисе на удаленные железнодорожные станции.
Кроме того, на полигоне Куйбышевской железной дороги продолжается полномасштабная информационно-разъяснительная работа о необходимости проведения вакцинации и способах защиты от новой коронавирусной инфекции.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.