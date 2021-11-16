Доходность по вкладам банка "Открытие" увеличилась до 7,4% годовых

Банк "Открытие" повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов.

Рост ставок составил 0,2-0,6 п. п. на всех сроках размещения средств для депозитов "Надежный партнер", "Надежный", "Активное пополнение" и "Свободное управление".

Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, — 7,4% годовых на сроке от 1 года по вкладу "Надежный партнер" (при получении процентов по окончании вклада).

Для вкладов "Надежный", "Активное пополнение" и "Свободное управление" применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.

При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе "Открытие" (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 000 рублей клиенту автоматически подключается статус "Плюс" с дополнительными привилегиями (open.ru/plus).

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, "Открытие" предлагает накопительный счёт "Моя копилка" со ставкой до 6,5% годовых при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка.