Доходность по вкладам банка "Открытие" увеличилась до 7,4% годовых

Банк "Открытие" повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов.
Рост ставок составил 0,2-0,6 п. п. на всех сроках размещения средств для депозитов "Надежный партнер", "Надежный", "Активное пополнение" и "Свободное управление".
Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, — 7,4% годовых на сроке от 1 года по вкладу "Надежный партнер" (при получении процентов по окончании вклада).
Для вкладов "Надежный", "Активное пополнение" и "Свободное управление" применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.
При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе "Открытие" (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 000 рублей клиенту автоматически подключается статус "Плюс" с дополнительными привилегиями (open.ru/plus).
Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, "Открытие" предлагает накопительный счёт "Моя копилка" со ставкой до 6,5% годовых при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.
Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.