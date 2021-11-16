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Инновационный способ борьбы с деградацией почв и современные подходы к обучению в АПК — РСХБ выбрал лучшие студенческие проекты

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк подвел итоги студенческого агротех-акселератора. В финал вышли 9 проектов, которые предлагают технологичные решения наиболее актуальных вопросов сельского хозяйства.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Наибольшее внимание экспертов привлек проект изучения вопросов деградации почвы, возникающих при эксплуатации земельных ресурсов. Для предотвращения запустынивания земель был предложен метод возмещения и компенсации недостатка органического вещества в почве путем альголизации почв, что в перспективе поможет повысить спрос на приобретение рекультивированных земель и увеличит их кадастровую стоимость.

Также члены жюри высоко отметили проект по разработке мобильного приложения, которое поможет людям, не имеющим специализированного образования, развиваться в сфере сельского хозяйства и принимать лучшие методики по выращиванию сельскохозяйственных культур. Приложение будет работать в формате вопрос-ответ. Пользователь найдет нужный ему вопрос с помощью ключевых слов и сразу увидит ответ на него. Если ответа на определенный вопрос не будет, то пользователь сможет задать свой вопрос эксперту.

Кроме этого, были предложены инновационные технологии и методики экскурсионной работы в агротуризме. Например, на конкурс был заявлен 72-часовой курс направленный на расширения знаний о внутреннем туризме гидов и экскурсоводов о виноделии, виноградарстве и методологии ведения экскурсионной деятельности в энотуризме.

"Конкурс студенческих проектов — это уникальная возможность построения карьерной траектории. Студенты успешно проходят стажировки и практики, попадая в кадровый резерв банка. В период стажировки студенты приобретают необходимые для будущей работы компетенции и некоторые сразу получают предложение о трудоустройстве и продолжают работу над своими проектами уже в статусе сотрудников. Мы видим потенциал в развитии талантливых студентов, которые в перспективе обеспечат успех цифровой трансформации сельского хозяйства" — отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

В конкурсе приняли участие студенты 77 ведущих технических и сельскохозяйственных вузов страны. Все студенты, представившие свои проекты, успешно защитили их перед экспертным жюри РСХБ. Финалистам конкурса РСХБ предоставляет стипендию, а также возможность пройти оплачиваемую стажировку и пилотировать свои проекты в структурах РСХБ и РСХБ-Интех.

Стипендиальная программа Россельхозбанка это уникальный проект и возможности для талантливых студентов. Цель программы — поддержка талантливых студентов и формирование резерва кадров для АПК из числа наиболее успешных студентов.

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