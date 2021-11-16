Россельхозбанк подвел итоги студенческого агротех-акселератора. В финал вышли 9 проектов, которые предлагают технологичные решения наиболее актуальных вопросов сельского хозяйства.

Наибольшее внимание экспертов привлек проект изучения вопросов деградации почвы, возникающих при эксплуатации земельных ресурсов. Для предотвращения запустынивания земель был предложен метод возмещения и компенсации недостатка органического вещества в почве путем альголизации почв, что в перспективе поможет повысить спрос на приобретение рекультивированных земель и увеличит их кадастровую стоимость.

Также члены жюри высоко отметили проект по разработке мобильного приложения, которое поможет людям, не имеющим специализированного образования, развиваться в сфере сельского хозяйства и принимать лучшие методики по выращиванию сельскохозяйственных культур. Приложение будет работать в формате вопрос-ответ. Пользователь найдет нужный ему вопрос с помощью ключевых слов и сразу увидит ответ на него. Если ответа на определенный вопрос не будет, то пользователь сможет задать свой вопрос эксперту.

Кроме этого, были предложены инновационные технологии и методики экскурсионной работы в агротуризме. Например, на конкурс был заявлен 72-часовой курс направленный на расширения знаний о внутреннем туризме гидов и экскурсоводов о виноделии, виноградарстве и методологии ведения экскурсионной деятельности в энотуризме.

"Конкурс студенческих проектов — это уникальная возможность построения карьерной траектории. Студенты успешно проходят стажировки и практики, попадая в кадровый резерв банка. В период стажировки студенты приобретают необходимые для будущей работы компетенции и некоторые сразу получают предложение о трудоустройстве и продолжают работу над своими проектами уже в статусе сотрудников. Мы видим потенциал в развитии талантливых студентов, которые в перспективе обеспечат успех цифровой трансформации сельского хозяйства" — отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

В конкурсе приняли участие студенты 77 ведущих технических и сельскохозяйственных вузов страны. Все студенты, представившие свои проекты, успешно защитили их перед экспертным жюри РСХБ. Финалистам конкурса РСХБ предоставляет стипендию, а также возможность пройти оплачиваемую стажировку и пилотировать свои проекты в структурах РСХБ и РСХБ-Интех.

Стипендиальная программа Россельхозбанка это уникальный проект и возможности для талантливых студентов. Цель программы — поддержка талантливых студентов и формирование резерва кадров для АПК из числа наиболее успешных студентов.