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Банк "Открытие": с начала ноября котировки железной руды снизились на 13,2%

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research":

"Котировки железной руды продолжают корректировку и по итогам прошедшей недели снизились на 9,9% на фоне падения спроса со стороны сталелитейной отрасли Китая. Цена на сегодня составила $89,05/т, снижение с начала ноября — 13,2%.

По итогам октября выпуск стали в КНР снизился на 2,9% м/м (23,3% г/г) до 71,58 млн т. В результате среднее дневное производство составило 2,3 млн т, что на 6,1% ниже октября 2020 г. и является самым низким значением с декабря 2017 г. За первые 10 месяцев 2021 г. Китай произвел 877,05 млн т стали (-0,7% г/г). Среди основных факторов снижения выступили перебои с электричеством, слабый спрос и ограничение производства для снижения выбросов.

В ноябре–декабре 2021 г. выпуск может продолжить сокращаться на фоне новых требований по снижению производства для северных провинций Китая, а также сохранения проблем нехватки ликвидности в строительной отрасли страны. Таким образом, общий выпуск стали в Китае по итогам 2021 г. может оказаться ниже планового уровня 1 065 млн т, опуститься до которого рассчитывало правительство Китая. При этом снижение производства стали в Китае на 1% до 1 042 млн т может привести к сокращению импорта железной руды в эту страну на 3,7% г/г до 1 127 млн т.

В ноябре–декабре предложение железной руды из Австралии и Бразилии может снизиться, что окажет незначительную поддержку ценам".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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