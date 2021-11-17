В Безенчукском районе погиб рыбак, опрокинувшись на лодке в воду

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 13 ноября, в 16:01 в дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что в протоке Воложка Екатериновская реки Волга в районе н.п. Александровка Безенчукского района опрокинулась лодка с рыбаками.