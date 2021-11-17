Самарец перевел мошенникам 1,5 млн руб., чтобы "спасти сбережения"

Жителю Самары — 30-летнему работнику муниципального бюджетного учреждения — позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства.

Собеседник пояснил: для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перечислить на "безопасный" счет. Мужчина, поверив незнакомцу, перевел на указанный им счет денежные средства в размере полутора миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.