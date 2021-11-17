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Экология Общество

Экоцентры "Вторсырья на благотворительность" вернулись к обычному режиму работы

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 ноября центры некоммерческого экопроекта "Вторсырье на благотворительность" заработали без предварительной записи. Посещение центров ограничили 24 октября из-за ужесточения антикоронавирсуных мер в регионе. Кроме того, была отменена ежемесячная акция по сбору вторсырья на переработку.

Приехать в экоцентр можно в понедельник, вторник, пятницу с 10:00 до 15:00, во вторник и четверг с 15:00 до 20:00 и в субботу с 12:00 до 14:00 по адресу ул. 22-го Партсъезда, 40а. Еще один пункт сбора вторсырья находится на 7-й просеке, 90. Он работает со вторника по пятницу с 11:00 до 20:00, а также в субботу и воскресенье с 11:00 до 15:00.

Принимаются на переработку бутылки, стекло, жесть, алюминий, бумага и картон, тетрапак, одежда, бытовая техника, пенопласт, батарейки и другие виды отходов. Полный список сырья, принимаемого в экоцентрах, есть на сайте "ВнБ" и в группе организации в сети "ВКонтакте".

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