В Самарской области идет спад детской заболеваемости коронавирусом в стационарах

В Самарской области идет спад детской заболеваемости в стационарах. Об этом сообщил главный детский инфекционист региона Сергей Китайчик.

"Сейчас мы наблюдаем спад детской заболеваемости в стационарах. Стало значительно меньше детей, которые переносят коронавирус в тяжелой форме. Если до этого в реанимации могло находиться до 8 детей, сейчас это единичные случаи. Чаще болеют дети до 3 лет", — говорит специалист.

"Мы видим предпосылки к тому, чтобы регион постепенно вышел на плато. Считаю, сработало то, что введены ограничительные меры, в том числе QR-коды, нерабочие дни, перевод на удаленку школьников. Кроме того, люди стали более лояльно относиться к вакцинации и прививаться. Что касается ситуации с увеличением цифр по заболеваемости, это связано с хорошей диагностикой, в том числе, введение экспресс-тестов и в приемном покое, и машинах скорой помощи. Люди понимают, что коронавирус серьезное инфекционное заболевание и проходят тестирование, чтобы определить, есть ковидная инфекция или нет", — отмечает врач.

"Чтобы уберечь детей, нужно также соблюдать все ограничительные меры. Больные дети не должны посещать школьные, дошкольные учреждения. В школах и садах должны быть организованы фильтры с обязательным измерением температуры. Также необходимо воздержаться от проведения массовых мероприятий. Коронавирус по-прежнему остается достаточно серьезным инфекционным заболеванием, поэтому спасти может только хорошая вакцинопрофилактика, создание коллективного иммунитета и строгое соблюдение ограничительных мер", — сообщил Китайчик.