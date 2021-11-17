В Самарской области могут ввести ответственность за вовлечение детей в сниффинг

Депутаты Самарской губернской думы обсуждают законопроект о введении ответственности за вовлечение детей в токсикоманию. Вопрос обсуждался в среду, 17 ноября, на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Как рассказала руководитель управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, государственного строительства, землеустройства и местного самоуправления губернской думы Майя Трошина, за последние несколько лет в детской и подростковой среде сформировалось такое явление, как сниффинг - форма токсикомании, при которой состояние наркотического опьянения достигается в результате вдыхания паров химических соединений, используемых в бытовых приборах с газом.

В частности, речь идет о летучих веществах, входящих в состав освежителей воздуха, дезодорантов и т.п. Характерной чертой сниффинга является употребление таких средств в компании друзей-подростков.

"Проблема в том, что получить перечисленные средства достаточно просто: все они имеются в свободной продаже и реализуются в отделе бытовой химии, - подчеркнула Майя Трошина. - При этом, к сожалению, высок процент летальности после употребления средств".

По ее словам, только в 2018 г. в результате употребления этих веществ скончалось 148 подростков от 14 до 18 лет, а также 29 детей в возрасте от 10 до 14 лет.

При этом Трошина подчеркнула, что на федеральном уровне пока отсутствует прямой запрет на вовлечение детей и подростков в сниффинг. "Мы полагаем возможным заполнить правовой пробел на уровне законодательства Самарской области. Эта практика ранее зарекомендовала себя как эффективная", - прокомментировала Майя Трошина.

В частности, новеллой, разработанной главным управлением правового обеспечения аппарата губернской думы, предлагается внести изменения в региональные законы "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию" и "Об административных правонарушениях на территории Самарской области" в части установления административной ответственности за вовлечение детей в процесс употребления сжиженного углеводородного газа путем вдыхания.

Административная ответственность, согласно проекту закона, предусматривается для взрослых граждан, которые вовлекают детей в сниффинг.

Пока проект закона находится на стадии проработки и дополнения. Одной из инициатив, прозвучавших на ­­заседании комитета, стало предложение сформировать перечень запрещенных психотропных веществ с помощью экспертов.

В ближайшее время проект будет вынесен на обсуждение общественности, а также поступит на рассмотрение в правительство Самарской области, администрацию губернатора, в региональную прокуратуру, ГУ МВД по Самарской области, управление Министерства юстиции и в областное управление Роспотребнадзора.