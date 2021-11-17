Банк "Открытие" и холдинг "Новотранс" подписали кредитные соглашения в рамках финансирования проекта LUGAPORT

В Москве на выставке "Транспорт России — 2021" подписан пакет кредитных соглашений в рамках финансирования инвестиционного проекта LUGAPORT между банком "Открытие" и Группой компаний "Новотранс". Подписи под документами поставили президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и президент холдинга "Новотранс" Константин Гончаров. В рамках проектного финансирования "Открытие" предоставит одному из крупнейших в стране частных транспортных холдингов весь спектр банковских продуктов, включая международные аккредитивы, прямое кредитование, банковские гарантии.

Универсальный торговый терминал нового поколения LUGAPORT строится холдингом "Новотранс" в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Он будет предназначен для перевалки навалочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов общим объемом 24,3 млн тонн в год. Завершение строительства запланировано на 2024 год.

"Мы рады принимать участие в финансировании одного и самых масштабных инфраструктурных проектов в России. Для банка "Открытие" транспортная отрасль и, в особенности, такие крупные проекты, которые создают предпосылки для устойчивого экономического роста, являются приоритетными. Эта сделка является достойным продолжением давнего сотрудничества банк "Открытие" с группой компаний "Новотранс", одним из крупнейших частных холдингов России, доказавшим способность успешно реализовывать самые масштабные проекты. Уверен, что это партнерство будет взаимовыгодным и полезным для развития экономики нашей страны", — прокомментировал Михаил Задорнов.

"Сегодня мы делаем значимый шаг на пути успешной реализации самого масштабного инвестиционного проекта Группы компаний "Новотранс". Синергия операторского, вагоноремонтного бизнеса, а также бизнеса по портовой перевалке грузов соответствует нашей долгосрочной стратегии по созданию вертикально интегрированного холдинга. Банк "Открытие" является нашим давним надежным партнером, с которым мы сотрудничаем по разным направлениям деятельности Группы. Теперь банк открывает нам и доступ к инструментам проектного финансирования. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем реализовать самые смелые и масштабные проекты", — заявил на церемонии Константин Гончаров.

Холдинг "Новотранс" и банк "Открытие" связывают давние и плодотворные взаимоотношения. Напомним, на ПМЭФ-2019 стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Документ определял основные направления и формы взаимодействия сторон при реализации проектов, предполагающих использование различных финансовых продуктов банка и его дочерних компаний. В частности, стороны договорились о долгосрочном партнерстве в сфере финансирования текущей и инвестиционной деятельности холдинга "Новотранс", факторингового и лизингового финансирования, реализации конверсионных сделок, страхования различных категорий рисков.