Банк "Открытие" и холдинг "Новотранс" подписали кредитные соглашения в рамках финансирования проекта LUGAPORT

В Москве на выставке "Транспорт России — 2021" подписан пакет кредитных соглашений в рамках финансирования инвестиционного проекта LUGAPORT между банком "Открытие" и Группой компаний "Новотранс". Подписи под документами поставили президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и президент холдинга "Новотранс" Константин Гончаров. В рамках проектного финансирования "Открытие" предоставит одному из крупнейших в стране частных транспортных холдингов весь спектр банковских продуктов, включая международные аккредитивы, прямое кредитование, банковские гарантии.
Универсальный торговый терминал нового поколения LUGAPORT строится холдингом "Новотранс" в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Он будет предназначен для перевалки навалочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов общим объемом 24,3 млн тонн в год. Завершение строительства запланировано на 2024 год.
"Мы рады принимать участие в финансировании одного и самых масштабных инфраструктурных проектов в России. Для банка "Открытие" транспортная отрасль и, в особенности, такие крупные проекты, которые создают предпосылки для устойчивого экономического роста, являются приоритетными. Эта сделка является достойным продолжением давнего сотрудничества банк "Открытие" с группой компаний "Новотранс", одним из крупнейших частных холдингов России, доказавшим способность успешно реализовывать самые масштабные проекты. Уверен, что это партнерство будет взаимовыгодным и полезным для развития экономики нашей страны", — прокомментировал Михаил Задорнов.
"Сегодня мы делаем значимый шаг на пути успешной реализации самого масштабного инвестиционного проекта Группы компаний "Новотранс". Синергия операторского, вагоноремонтного бизнеса, а также бизнеса по портовой перевалке грузов соответствует нашей долгосрочной стратегии по созданию вертикально интегрированного холдинга. Банк "Открытие" является нашим давним надежным партнером, с которым мы сотрудничаем по разным направлениям деятельности Группы. Теперь банк открывает нам и доступ к инструментам проектного финансирования. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем реализовать самые смелые и масштабные проекты", — заявил на церемонии Константин Гончаров.
Холдинг "Новотранс" и банк "Открытие" связывают давние и плодотворные взаимоотношения. Напомним, на ПМЭФ-2019 стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Документ определял основные направления и формы взаимодействия сторон при реализации проектов, предполагающих использование различных финансовых продуктов банка и его дочерних компаний. В частности, стороны договорились о долгосрочном партнерстве в сфере финансирования текущей и инвестиционной деятельности холдинга "Новотранс", факторингового и лизингового финансирования, реализации конверсионных сделок, страхования различных категорий рисков.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.