В Самаре будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве отца

В Самаре в суд отправили уголовное дело жителя Москвы, обвиняемого в убийстве, угоне, краже, изготовлении и незаконном использовании оружия, а также в похищении документов. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, мужчина поссорился с отцом и решил убить его. Для этого он сделал обрез из своего охотничьего ружья.

11 декабря 2020 г. обвиняемый приехал на склад, где работал его отец, потом ушел и специально оставил открытой калитку, чтобы незаметно вернуться. Потом мужчина из автомобиля следил, когда его отец выйдет из здания. Около 20:00–21:00 злоумышленник выстрелил в родственника. Потерпевший скончался на месте. С места преступления москвич скрылся на Toyota своего отца. Позже он бросил машину, забрав из нее документы и вещи убитого, а также мобильник, с помощью которого перевел себе деньги с карты жертвы.

При этом мужчина сам сообщил правоохранителям об обнаружении тела погибшего. Таким образом он хотел создать видимость беспокойства за отца. Однако полицейские все равно посчитали его причастным к преступлению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.