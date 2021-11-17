В Самаре будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве отца

В Самаре в суд отправили уголовное дело жителя Москвы, обвиняемого в убийстве, угоне, краже, изготовлении и незаконном использовании оружия, а также в похищении документов. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, мужчина поссорился с отцом и решил убить его. Для этого он сделал обрез из своего охотничьего ружья.
11 декабря 2020 г. обвиняемый приехал на склад, где работал его отец, потом ушел и специально оставил открытой калитку, чтобы незаметно вернуться. Потом мужчина из автомобиля следил, когда его отец выйдет из здания. Около 20:00–21:00 злоумышленник выстрелил в родственника. Потерпевший скончался на месте. С места преступления москвич скрылся на Toyota своего отца. Позже он бросил машину, забрав из нее документы и вещи убитого, а также мобильник, с помощью которого перевел себе деньги с карты жертвы.
При этом мужчина сам сообщил правоохранителям об обнаружении тела погибшего. Таким образом он хотел создать видимость беспокойства за отца. Однако полицейские все равно посчитали его причастным к преступлению.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?