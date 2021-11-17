Банк "Открытие" дарит клиентам "новогодний кешбэк"

В банке "Открытие" стартовала акция "С 10% кешбэка в Новый год!". Клиенты, оформившие любую кредитную карту банка в период с 15 ноября по 31 декабря 2021 года, получат кешбэк 10% на все покупки.
Для участия в акции клиентам необходимо оформить кредитную карту Opencard, "Всё что надо" или "120 дней" до 31 декабря 2021 года и заполнить регистрационную форму на сайте open.ru до 31 января 2022 года включительно. 10% кешбэка будет начислено за покупки, совершенные в месяц оформления карты и следующий за ним.
По кредитным картам Opencard и "Всё что надо" кешбэк начисляется на бонусный счет клиента в виде бонусных рублей. По кредитной карте "120 дней" кешбэк начисляется на счет в денежной форме. Максимальная сумма кешбэка в рамках акции на одного клиента составит 3000 рублей или бонусных рублей.
Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и текущие клиенты, оформляющие новую кредитную карту.
"Предновогодняя пора — традиционное время больших покупок, подарков родным и близким. Всем, кто оформит кредитную карту "Открытия" до 31 декабря, мы подготовили подарок: кешбэк 10% на все покупки. А с кредитной картой "120 дней" наши клиенты смогут позволить себе идеальный новогодний шопинг, отложив платежи до весны", — говорит Федор Портных, старший бизнес-лидер направления кредитных карт банка "Открытие".
Зарегистрироваться в акции, а также узнать подробные условия можно на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.