Банк "Открытие" дарит клиентам "новогодний кешбэк"

В банке "Открытие" стартовала акция "С 10% кешбэка в Новый год!". Клиенты, оформившие любую кредитную карту банка в период с 15 ноября по 31 декабря 2021 года, получат кешбэк 10% на все покупки.

Для участия в акции клиентам необходимо оформить кредитную карту Opencard, "Всё что надо" или "120 дней" до 31 декабря 2021 года и заполнить регистрационную форму на сайте open.ru до 31 января 2022 года включительно. 10% кешбэка будет начислено за покупки, совершенные в месяц оформления карты и следующий за ним.

По кредитным картам Opencard и "Всё что надо" кешбэк начисляется на бонусный счет клиента в виде бонусных рублей. По кредитной карте "120 дней" кешбэк начисляется на счет в денежной форме. Максимальная сумма кешбэка в рамках акции на одного клиента составит 3000 рублей или бонусных рублей.

Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и текущие клиенты, оформляющие новую кредитную карту.

"Предновогодняя пора — традиционное время больших покупок, подарков родным и близким. Всем, кто оформит кредитную карту "Открытия" до 31 декабря, мы подготовили подарок: кешбэк 10% на все покупки. А с кредитной картой "120 дней" наши клиенты смогут позволить себе идеальный новогодний шопинг, отложив платежи до весны", — говорит Федор Портных, старший бизнес-лидер направления кредитных карт банка "Открытие".

Зарегистрироваться в акции, а также узнать подробные условия можно на сайте банка.