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Группа ВТБ запускает подписку на автомобили

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ совместно с ВТБ Лизинг объявляют о запуске сервиса подписки на автомобили. Стоимость аренды нового транспортного средства составит от 29 тысяч рублей в месяц на срок до двух лет. При регулярном использовании машины подписка оказывается для клиента на 40% выгоднее каршеринга, а ежемесячный платёж — ниже, чем по автокредиту.

Размер ежемесячного платежа по подписке зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. В стоимость уже входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение. Авансовые платежи за сервис не взимаются. Минимальный срок подписки — полгода.

Аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов — понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года, стаж вождения неважен. Перед началом аренды необходимо внести минимальный обеспечительный платеж — 20 тысяч рублей, который вернется в конце ее срока, при этом предоставления документов, подтверждающих доход, не требуется. Контрактный пробег машины составляет до 20 тысяч км в год, передвижение возможно по всей территории России.

"Мы видим большой потенциал в таких новых формах владения автомобилем, как подписка, поэтому при запуске проекта сделали акцент на доступности и удобстве сервиса для клиентов. Сумма ежемесячного платежа по подписке у нас ниже, чем у конкурентов, автомобили в наличии, поэтому клиенты могут сразу ездить на новой машине, не расходуя лишнее время и средства на ее поиск, покупку и оформление сопутствующих услуг. Для аренды необходимо лишь выбрать марку и модель на сайте ВТБ и подать заявку на услугу. Клиент сможет забрать автомобиль как в дилерском центре в городе проживания, так и заказать доставку. В декабре мы планируем запустить сервис подписки в ВТБ Онлайн", — комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

"Мы считаем, что темпы развития шеринговых услуг в сегменте легковых автомобилей в ближайшие годы будут только расти. Сервисы такси, каршеринга, подписки стабильно набирают популярность у потребителей, число их пользователей постоянно увеличивается. Платформенная экономика создает новые ниши, и такой новой платформой стала сегодня подписка на автомобиль. Наш новый продукт стратегически интересен для расширения потенциальной аудитории клиентов и общего усиления рыночных позиций компании. Конечно, с одной стороны, это в большой степени эксперимент для российского рынка лизинга. С другой стороны, продукт дает нам реальную возможность выйти в наиболее массовый сегмент работы с физическими лицами", — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

В настоящее время оформление подписки на автомобиль в ВТБ доступно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Клиент может выбрать любую машину таких брендов, как Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и других. Доступны два варианта подбора автомобиля: из представленных на витрине сервиса или под заказ. Подать заявку на аренду автомобиля по подписке можно на сайте ВТБ.

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