Группа ВТБ запускает подписку на автомобили

Банк ВТБ совместно с ВТБ Лизинг объявляют о запуске сервиса подписки на автомобили. Стоимость аренды нового транспортного средства составит от 29 тысяч рублей в месяц на срок до двух лет. При регулярном использовании машины подписка оказывается для клиента на 40% выгоднее каршеринга, а ежемесячный платёж — ниже, чем по автокредиту.
Размер ежемесячного платежа по подписке зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. В стоимость уже входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение. Авансовые платежи за сервис не взимаются. Минимальный срок подписки — полгода.
Аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов — понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года, стаж вождения неважен. Перед началом аренды необходимо внести минимальный обеспечительный платеж — 20 тысяч рублей, который вернется в конце ее срока, при этом предоставления документов, подтверждающих доход, не требуется. Контрактный пробег машины составляет до 20 тысяч км в год, передвижение возможно по всей территории России.
"Мы видим большой потенциал в таких новых формах владения автомобилем, как подписка, поэтому при запуске проекта сделали акцент на доступности и удобстве сервиса для клиентов. Сумма ежемесячного платежа по подписке у нас ниже, чем у конкурентов, автомобили в наличии, поэтому клиенты могут сразу ездить на новой машине, не расходуя лишнее время и средства на ее поиск, покупку и оформление сопутствующих услуг. Для аренды необходимо лишь выбрать марку и модель на сайте ВТБ и подать заявку на услугу. Клиент сможет забрать автомобиль как в дилерском центре в городе проживания, так и заказать доставку. В декабре мы планируем запустить сервис подписки в ВТБ Онлайн", — комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.
"Мы считаем, что темпы развития шеринговых услуг в сегменте легковых автомобилей в ближайшие годы будут только расти. Сервисы такси, каршеринга, подписки стабильно набирают популярность у потребителей, число их пользователей постоянно увеличивается. Платформенная экономика создает новые ниши, и такой новой платформой стала сегодня подписка на автомобиль. Наш новый продукт стратегически интересен для расширения потенциальной аудитории клиентов и общего усиления рыночных позиций компании. Конечно, с одной стороны, это в большой степени эксперимент для российского рынка лизинга. С другой стороны, продукт дает нам реальную возможность выйти в наиболее массовый сегмент работы с физическими лицами", — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
В настоящее время оформление подписки на автомобиль в ВТБ доступно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Клиент может выбрать любую машину таких брендов, как Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и других. Доступны два варианта подбора автомобиля: из представленных на витрине сервиса или под заказ. Подать заявку на аренду автомобиля по подписке можно на сайте ВТБ.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.