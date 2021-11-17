В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19

﻿С 24 ноября в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной на ул. Полевая, 80 будет работать пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Ежедневно с 9:00 до 20:00 жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 в данном пункте.

Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим паспорт.

