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Выборы Власть и политика

ЦИК предложил своих кандидатов в облизбирком

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 ноября, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предложила губернатору Самарской области Дмитрию Азарову назначить членом областной избирательной комиссии с правом решающего голоса Вадима Михеева.

Самарской губернской думе предложено назначить членом избирательной комиссии Самарской области с правом решающего голоса Алексея Солдатова.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Центризбирком реализовал свое право по предложению органам государственной власти кандидатур в региональный избирком – высшему должностному лицу и законодательному органу региона.

Предложения поступили в связи с истечением срока полномочий регионального избиркома. Вадим Михеев и Алексей Солдатов в прежнем составе занимали посты председателя и заместителя председателя соответственно.

Напомним, избирательная комиссия региона действует на постоянной основе и состоит из 14 членов, срок полномочий которых составляет пять лет. Комиссия формируется губернатором и Самарской губернской думой на основе предложений от политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований и членов комиссии предыдущего созыва.

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