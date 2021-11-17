ЦИК предложил своих кандидатов в облизбирком

В среду, 17 ноября, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предложила губернатору Самарской области Дмитрию Азарову назначить членом областной избирательной комиссии с правом решающего голоса Вадима Михеева.

Самарской губернской думе предложено назначить членом избирательной комиссии Самарской области с правом решающего голоса Алексея Солдатова.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Центризбирком реализовал свое право по предложению органам государственной власти кандидатур в региональный избирком – высшему должностному лицу и законодательному органу региона.

Предложения поступили в связи с истечением срока полномочий регионального избиркома. Вадим Михеев и Алексей Солдатов в прежнем составе занимали посты председателя и заместителя председателя соответственно.



Напомним, избирательная комиссия региона действует на постоянной основе и состоит из 14 членов, срок полномочий которых составляет пять лет. Комиссия формируется губернатором и Самарской губернской думой на основе предложений от политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований и членов комиссии предыдущего созыва.