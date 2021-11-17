ЦИК предложил своих кандидатов в облизбирком

В среду, 17 ноября, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предложила губернатору Самарской области Дмитрию Азарову назначить членом областной избирательной комиссии с правом решающего голоса Вадима Михеева.
Самарской губернской думе предложено назначить членом избирательной комиссии Самарской области с правом решающего голоса Алексея Солдатова.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Центризбирком реализовал свое право по предложению органам государственной власти кандидатур в региональный избирком – высшему должностному лицу и законодательному органу региона.
Предложения поступили в связи с истечением срока полномочий регионального избиркома. Вадим Михеев и Алексей Солдатов в прежнем составе занимали посты председателя и заместителя председателя соответственно.
Напомним, избирательная комиссия региона действует на постоянной основе и состоит из 14 членов, срок полномочий которых составляет пять лет. Комиссия формируется губернатором и Самарской губернской думой на основе предложений от политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований и членов комиссии предыдущего созыва.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...