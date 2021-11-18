Житель Самары, используя инструменты и автомобиль своей бабушки, похищал части моста

В полицию 11 ноября поступило заявление от представителя ООО о хищении металлического ограждения с моста через реку Кондурча, находящегося на территории одной из баз отдыха Самарской области. Согласно представленным документам, ущерб причиненный собственнику составил свыше 20 тыс. рублей.
Правоохранители выехали на указанное в сообщении место для проверки информации. На берегу полицейские обнаружили газовый баллон и следы демонтажа металлических балок моста. Во время осмотра к месту происшествия на автомобиле подъехал молодой человек и попытался загрузить баллон в багажник машины. Оперуполномоченным полиции, которые проводили оперативные мероприятия в гражданской одежде, он пояснил, что это его прибор, с помощью которого он демонтировал ограждение моста с целью сдачи его в металлолом.
Сотрудники полиции представились молодому человеку, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
21-летний житель Самары, студент одного из образовательных учреждений, выразил готовность возместить собственнику ущерб и пояснил, что по совету знакомого в течение недели, используя различные инструменты и автомобиль своей бабушки, похищал металлические части моста на территории неохраняемой базы отдыха возле с. Екатериновка Красноярского района. На пункте приема металла ему заплатили 18,5 тыс. руб., которые он потратил на собственные нужды.
Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении ранее не судимого 20-летнего жителя Самары по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?