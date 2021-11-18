Житель Самары, используя инструменты и автомобиль своей бабушки, похищал части моста

В полицию 11 ноября поступило заявление от представителя ООО о хищении металлического ограждения с моста через реку Кондурча, находящегося на территории одной из баз отдыха Самарской области. Согласно представленным документам, ущерб причиненный собственнику составил свыше 20 тыс. рублей.

Правоохранители выехали на указанное в сообщении место для проверки информации. На берегу полицейские обнаружили газовый баллон и следы демонтажа металлических балок моста. Во время осмотра к месту происшествия на автомобиле подъехал молодой человек и попытался загрузить баллон в багажник машины. Оперуполномоченным полиции, которые проводили оперативные мероприятия в гражданской одежде, он пояснил, что это его прибор, с помощью которого он демонтировал ограждение моста с целью сдачи его в металлолом.

Сотрудники полиции представились молодому человеку, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

21-летний житель Самары, студент одного из образовательных учреждений, выразил готовность возместить собственнику ущерб и пояснил, что по совету знакомого в течение недели, используя различные инструменты и автомобиль своей бабушки, похищал металлические части моста на территории неохраняемой базы отдыха возле с. Екатериновка Красноярского района. На пункте приема металла ему заплатили 18,5 тыс. руб., которые он потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении ранее не судимого 20-летнего жителя Самары по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело.