В Самаре судят пенсионерку, сбывавшую контрафактные сигареты и алкоголь

В суде Промышленного района Самары рассматривается уголовное дело 56-летней Октябрины Магеррамовой, обвиняемой в сбыте сигарет и алкоголя с поддельными акцизными марками.

Магеррамову задержали в результате оперативного эксперимента, который проводили 18 декабря 2020 г. сотрудники самарского ОП № 8. Из ее Volkswagen Tiguan только что выгрузили пакет с пятью блоками сигарет и 30 ящиков с водкой. Весь товар занесли в продуктовый магазин, расположенный в домах ЭМО (Красноглинский район). Управляющий торговой точкой Нурали Джабборов передал женщине пакет с находилось 61,2 тыс. помеченных оперативниками рублей.

Магеррамова после задержания сразу написала явку с повинной, якобы онане отрицает, что продала водку и сигареты. Но при этом женщина сообщила, что закупила товар у незнакомца, с которым общалась в интернете. Низкая цена ее не смутила, а наоборот даже порадовала. В ящики она не заглядывала, что акцизные марки фальшивые, даже не подозревала.

При этом на наклейках, которые можно принять за акцизные марки, имелась надпись "не является акцизной маркой".

Показания свидетелей позволяют проследить логистику контрафактной водки: некий знакомый дал предпринимателю Скворцову номер телефона Магеррамовой, которая поставляет дешевый алкоголь. Скворцов заказал у нее товар, та передала заказ производителю, потом сама же доставила его в магазин Скворцова. Там его принял и оплатил управляющий.

Далее раскручивать преступную цепочку, судя по материалам дела, не стали, и производитель контрафакта, возможно, продолжает клеить марки на бутылки со своим "Чистым серебром", "Столичным капиталом" и "Океаном".

А уголовное дело Магеррамовой в конце августа поступило в Промышленный районный суд. Уже состоялось два заседания, на которых гособвинитель доказывал причастность женщины к приобретению и перевозке немаркированного алкоголя и табачных изделий в целях сбыта. К тому же женщина, по мнению предварительного следствия, использовала для маркировки алкоголя и сигарет поддельные акцизные марки и пренебрегла приобретением лицензии на закупку, хранение и перевозку спиртосодержащей продукции. И все это подсудимая, согласно обвинению, совершила в крупном размере.

Каждая из трех вмененных статей грозит наказанием вплоть до трех лет лишения свободы и крупным штрафом.