В Самарском театре оперы и балета пройдет "черная пятница"

26, 27 и 28 ноября в САТОБ пройдет акция "черная пятница". Она будет действовать в кассе театра, в партнерских кассах города и при покупке билетов онлайн (промокод skidka). Билеты в эти три дня можно будет приобрести со скидкой в 50%, в том числе по Пушкинской карте.
Акция действует на спектакли:
"Князь Игорь" (12.01.2021 18:30)
Солнечное затмение — недобрый знак перед началом похода на половцев, но правитель Путивля оставляет любимую жену на попечении ее мечтающего о престоле брата и отправляется на войну. Даже далекие от оперы люди знают мелодию "Улетай на крыльях ветра" или "Половецких плясок" и могут процитировать "О дайте, дайте мне свободу" и "Ни сна, ни отдыха измученной душе". В партии дочери половецкого хана Кончаковны 1 декабря — Агунда Кулаева (Большой театр).
"Эсмеральда" (12.02.2021 18:30)
В юную и прекрасную цыганку Эсмеральду влюбляются четверо: капитан лучников Феб де Шатопер, священник Клод Фролло, звонарь собора горбун Квазимодо и бедный поэт Пьер Гренгуар… Романтическая сказка о средневековом Париже — парадном, с дворцами и храмами, и имеющем оборотную сторону, с бродягами и "Двором чудес", — балет "Эсмеральда" создан по мотивам романа Виктора Гюго "Собор Парижской богоматери".
"Богема" (12.03.2021 18:30)
В продуваемой всеми ветрами парижской мансарде обитают представители богемы — молодые люди в ожидании богатства и славы. Один из них, поэт Рудольф, еще не знает, что под Рождество его ожидает чудо, встреча с настоящей любовью и музой. Сможет ли он достойно принять этот дар судьбы, узнают зрители оперы "Богема" (16+) в постановке Марины Шапкиной.
"Вечер балетов Владимира Бурмейстера" (12.04.2021 18:30)
Как выглядит воплощенное в танце вдохновение? А как выглядят гордость и страсть? А как без слов рассказать историю встречи, которая перевернет сразу несколько жизней? Ищите ответ в триптихе балетов Владимира Бурмейстера: "Вариации", "Болеро", "Штраусиана".
"Любовный напиток" (12.05.2021 18:30)
Она — сильная и независимая женщина, к тому же его начальница. Он — неудачник-социофоб и влюблен в нее по уши, а она смеется над его чувствами. Но когда он со всей нежностью поет Una furtiva lagrima — тает самое холодное сердце. Главное — вовремя принять стаканчик любовного напитка!
"Борис Годунов" (12.08.2021 18:30)
Слыхали ль вы когда, чтоб мертвые из гроба выходили допрашивать царей?
Интриги и авантюры Смутного времени — в опере "Борис Годунов" на сцене САТОБ. В партии Бориса — Георгий Шагалов.
"Самара Шостакович Балет I" (12.09.2021 18:30)
Балетный дивертисмент и одноактные балеты "Фортепианный концерт" (две номинации на "Золотую Маску") и "Ленинградская симфония". Словно машина времени, три отделения спектакля переносят зрителей из начала ХХ века в век ХХI через самую кровопролитную войну в советской истории.
"Сильва" (12.10.2021 18:30)
Без женщин жить нельзя на свете, нет! Вот и Эдвин, молодой аристократ, не может жить без своей Сильвы. Беда в том, что она всего лишь певица из мюзик-холла, и родители прочат Эдвину гораздо более статусную невесту. В мире закулисья все не то, чем кажется, и цепочка обманов, которые на деле не являются обманами, все растет и растет… Пока не заканчивается счастливым финалом.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить