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Театр Культура

В Самарском театре оперы и балета пройдет "черная пятница"

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26, 27 и 28 ноября в САТОБ пройдет акция "черная пятница". Она будет действовать в кассе театра, в партнерских кассах города и при покупке билетов онлайн (промокод skidka). Билеты в эти три дня можно будет приобрести со скидкой в 50%, в том числе по Пушкинской карте.

Фото: САТОБ

Акция действует на спектакли:

 "Князь Игорь" (12.01.2021 18:30)

Солнечное затмение — недобрый знак перед началом похода на половцев, но правитель Путивля оставляет любимую жену на попечении ее мечтающего о престоле брата и отправляется на войну. Даже далекие от оперы люди знают мелодию "Улетай на крыльях ветра" или "Половецких плясок" и могут процитировать "О дайте, дайте мне свободу" и "Ни сна, ни отдыха измученной душе". В партии дочери половецкого хана Кончаковны 1 декабря — Агунда Кулаева (Большой театр).

"Эсмеральда" (12.02.2021 18:30)

В юную и прекрасную цыганку Эсмеральду влюбляются четверо: капитан лучников Феб де Шатопер, священник Клод Фролло, звонарь собора горбун Квазимодо и бедный поэт Пьер Гренгуар… Романтическая сказка о средневековом Париже — парадном, с дворцами и храмами, и имеющем оборотную сторону, с бродягами и "Двором чудес", — балет "Эсмеральда" создан по мотивам романа Виктора Гюго "Собор Парижской богоматери".

"Богема" (12.03.2021 18:30)

В продуваемой всеми ветрами парижской мансарде обитают представители богемы — молодые люди в ожидании богатства и славы. Один из них, поэт Рудольф, еще не знает, что под Рождество его ожидает чудо, встреча с настоящей любовью и музой. Сможет ли он достойно принять этот дар судьбы, узнают зрители оперы "Богема" (16+) в постановке Марины Шапкиной.

"Вечер балетов Владимира Бурмейстера" (12.04.2021 18:30)

Как выглядит воплощенное в танце вдохновение? А как выглядят гордость и страсть? А как без слов рассказать историю встречи, которая перевернет сразу несколько жизней? Ищите ответ в триптихе балетов Владимира Бурмейстера: "Вариации", "Болеро", "Штраусиана".

"Любовный напиток" (12.05.2021 18:30)

Она — сильная и независимая женщина, к тому же его начальница. Он — неудачник-социофоб и влюблен в нее по уши, а она смеется над его чувствами. Но когда он со всей нежностью поет Una furtiva lagrima — тает самое холодное сердце. Главное — вовремя принять стаканчик любовного напитка!

"Борис Годунов" (12.08.2021 18:30)

Слыхали ль вы когда, чтоб мертвые из гроба выходили допрашивать царей?
Интриги и авантюры Смутного времени — в опере "Борис Годунов" на сцене САТОБ. В партии Бориса — Георгий Шагалов.

"Самара Шостакович Балет I" (12.09.2021 18:30)

Балетный дивертисмент и одноактные балеты "Фортепианный концерт" (две номинации на "Золотую Маску") и "Ленинградская симфония". Словно машина времени, три отделения спектакля переносят зрителей из начала ХХ века в век ХХI через самую кровопролитную войну в советской истории.

"Сильва" (12.10.2021 18:30)

Без женщин жить нельзя на свете, нет! Вот и Эдвин, молодой аристократ, не может жить без своей Сильвы. Беда в том, что она всего лишь певица из мюзик-холла, и родители прочат Эдвину гораздо более статусную невесту. В мире закулисья все не то, чем кажется, и цепочка обманов, которые на деле не являются обманами, все растет и растет… Пока не заканчивается счастливым финалом.

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Последние комментарии

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

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