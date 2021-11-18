16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Софья Комарова: "К нам приходят клиенты со сложными финансовыми задачами, и мы находим для них индивидуальные решения" Росбанк представил стратегию развития до 2025 года Банк России приглашает самарских предпринимателей к участию в ежегодной конференции поставщиков Сбер проводит акцию "Зеленый день" Банк России предлагает пройти опрос о безопасности финансовых услуг

Банки Финансы

ВТБ: россияне смогут обновить данные паспорта в ВТБ Онлайн

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ первым из российских банков внедряет сервис обновления паспортных данных в мобильном приложении. Пользователь сможет оформить заявление на услугу дистанционно, без посещения офиса банка. Сервис появится в обновленной версии ВТБ Онлайн зимой, в следующем году им воспользуются до полумиллиона человек.

Новый сервис позволит в несколько кликов загрузить с портала "Госуслуги" в ВТБ Онлайн новые паспортные данные, если у клиента произошла плановая замена документа, после смены фамилии, утери паспорта или по другим основаниям. Оформлять бумажное заявление не потребуется. Клиенту достаточно зайти в свой профиль в ВТБ Онлайн и с помощью портала "Госуслуги" загрузить персональные сведения.

В случае если данные паспорта на "Госуслугах" будут отличаться от информации в системах банка, необходимо загрузить скан актуального паспорта в ВТБ Онлайн. После автоматической сверки информация будет обновлена и в банковском приложении.

"Порядка 10 тысяч наших клиентов ежемесячно сталкиваются с необходимостью срочного изменения паспортных данных из-за того, что документы стали недействительны. Это ограничивает их возможность получения финансовых услуг и заставляет тратить время на поход в офис для изменения данных. Теперь они смогут провести необходимые операции без визита в отделение банка или государственных структур, что особенно важно в период пандемии. Сервис будет доступен уже в ближайшее время и, по нашим оценкам, только в следующем году им воспользуются порядка полумиллиона россиян", — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В обновленном мобильном банке реализован ряд дополнительных функций, связанных с получением государственных и нефинансовых сервисов. Полностью обновился профиль клиента: теперь в одном разделе собрана вся информация о пользователе, включая личные документы и управление индивидуальными настройками приложения. Здесь же при необходимости можно самостоятельно изменить свой e-mail, а в будущем — и номер телефона.

"Уже сейчас в ВТБ Онлайн можно найти контакты, адрес, данные паспорта, СНИЛС, ИНН, загранпаспорта, водительского удостоверения и СТС, которые хранятся с соблюдением всех мировых стандартов финансовой безопасности. Недостающие сведения при необходимости можно загрузить с портала "Госуслуги". Новые функциональные возможности ВТБ Онлайн не только помогают получить качественный сервис, но и способствуют реализации ESG-стратегии банка за счет сокращения бумажного документооборота", — подчеркнул Никита Чугунов.

ВТБ провел масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал "Госуслуги", переводы по QR для самозанятых, переводы денег через Bluetooth и AirDrop, а также сервисы от партнеров. В 2022 году это позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5