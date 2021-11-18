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Сервисы для дома стали доступны в ВТБ Онлайн

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новой версии ВТБ Онлайн появились сервисы для дома. Клиенты могут заказать дизайн интерьера, предчистовую отделку или ремонт квартиры под ключ.

Новый блок "Сервисы для дома" появился в разделе "Услуги" в ВТБ Онлайн. Он будет включать в себя "Экспресс проект" и "Авторский проект" по дизайну, "Предчистовую отделку" и "Ремонт под ключ". Изучив список предложений, можно оставить заявку и посмотреть примеры проектов по дизайну. У клиентов есть возможность придумать планировку квартиры совместно с дизайнером и вместе с профессиональными специалистами реализовать необходимые решения по ремонту. Сервисы для дома представлены экосистемой недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ).

"ВТБ обеспечивает клиентов максимальным числом комфортных и цифровых сервисов. Учитывая, что банк — один из лидеров на рынке ипотечного кредитования, мы понимаем, насколько важно предлагать заемщикам полный комплекс услуг, связанных с решением квартирного вопроса. Поэтому в новую версию ВТБ Онлайн мы интегрировали сервисы для дома. На поиск профессиональных исполнителей для ремонта или дизайна уходит много времени и сил, но наши пользователи смогут найти специалистов, которые уже зарекомендовали себя на рынке", — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

"Технологии в мире меняют целые отрасли, но есть услуги, формат которых остается неизменным. Например, ремонт квартир, который по-прежнему сложен для заказчика. Совместно с ВТБ мы интегрировали в банковское приложение сервисы для простого и прогнозируемого подбора ремонтной бригады. Дополнительно при заказе дизайн-проекта через ВТБ Онлайн мы предлагаем до конца года скидку до 15% от полной стоимости", — комментирует генеральный директор экосистемы "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

Экосистема "Метр квадратный" — проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. Партнеры — крупные застройщики, банки, агентства недвижимости и ремонтные компании. Впервые на рынке реализован полностью цифровой клиентский путь от поиска объекта до сделки и организации ремонта. За два года работы к платформе подключились более 1,4 тыс. групп застройщиков, 21 банк, более 7 тыс. частных риелторов и 6 тыс. агентств недвижимости.

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