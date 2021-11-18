В Самаре при поддержке АО "ЭнергосбыТ Плюс" открылся новый арт-объект

При поддержке АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Ленинском районе Самары на тепловой камере появилось новое художественное произведение. Четыре стены одноэтажной постройки украсили полотна художника из Санкт-Петербурга Андрея Попова, красочно отражающие значимость профессии энергетика в жизни каждого жителя мегаполиса. Оформление тепловой камеры на ул. Дачной стало продолжением проекта "Теплые чувства".

На кирпичной кладке энергообъекта появились яркие, эмоциональные образы: добрый волшебник, несущий горожанам свет и уют; кошка, удобно устроившаяся у батареи; маяк, дарящий надежду в темноте ночи; уютный дом, за окном которого трещит мороз. За оформление отвечал самарский художник Алексей Заличев, прежде выполнивший роспись павильона теплосетей в Новокуйбышевске.

"Мы участвуем в формировании городской среды, донося до жителей важную социально-значимую информацию. Очередной арт-объект отражает неоценимый вклад энергетиков в создание тепла, уюта и комфорта для горожан", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Напомним, что в 2021 году группа "Т Плюс" провела в регионе две художественные выставки работ Андрея Попова "Теплые чувства" — на набережной Волги в Самаре и на площади Ленина в Новокуйбышевске.