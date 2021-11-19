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Клиенты ВТБ смогут совершать переводы по Bluetooth и AirDrop

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новой версии мобильного приложения ВТБ Онлайн запущена функция "Радар ВТБ", которая позволяет найти других клиентов банка, находящихся поблизости, и быстро отправить им денежный перевод. Сервис работает на основе технологий Bluetooth и AirDrop.

Чтобы сделать перевод, в разделе "Платежи" ВТБ Онлайн достаточно выбрать опцию "Радар ВТБ". Включив ее, пользователь увидит на экране клиентов банка, которые находятся рядом, если на их устройствах также включена эта функция и Bluetooth. Отправителю средств останется лишь найти получателя, используя функцию Bluetooth и AirDrop, указать сумму перевода и его адресата.

"Новая опция денежных переводов работает на основе технологий Bluetooth и AirDrop. Это еще один быстрый и удобный способ отправлять деньги, который могут использовать наши клиенты. Например, тем, кто находится рядом в кафе или в большой компании. Денежные переводы — одна из самых популярных операций в ВТБ Онлайн. Каждый день четверть миллиона наших пользователей совершают более 800 тысяч таких операций. Наша задача — делать их более удобными и быстрыми, экономя время клиентов. Для этого мы внедряем технологию "Радар ВТБ", которая позволит перекидывать средства так же просто, как фото или видео. При этом безопасность сервиса обеспечена в полном объеме с учетом всех мировых стандартов, это — наш приоритет", — комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В обновленной версии ВТБ Онлайн также появилась услуга переводов по ссылке, с помощью которой отправить деньги можно клиенту любого банка, зная только номер телефона получателя. Достаточно отправить ссылку на перевод, а получатель сам выберет карту для зачисления.

ВТБ провел масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал "Госуслуги", переводы по QR для самозанятых, а также сервисы от партнеров. В 2022 году это позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн человек.

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