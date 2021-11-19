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Преступления Происшествия

Житель Сызрани, прибывший в Тольятти полюбоваться памятниками, стал жертвой грабителя

ТОЛЬЯТТИ. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти обратился 33-летний сызранец, который заявил о краже имущества из автомобиля. Он сообщил, что на смотровой площадке одного из памятников города забыл закрыть машину, а потом обнаружил пропажу ноутбука и сумки с документами, которые лежали на заднем сиденье, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские сняли отпечатки пальцев с кузова авто, а затем в криминалистическом центре сверили следы с теми, что уже есть в базе и установили личность подозреваемого.

Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения ранее судимого за совершение разбоя и вымогательства 48-летнего местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина пояснил, что ноутбук и сумку на заднем сиденье увидел через открытую дверь машины. Убедившись, что хозяин внимательно рассматривает памятник, похитил их. Подозреваемый признался, что ноутбук сдал в ломбард, а сумку выкинул в мусорный бак. Деньги он потратил на свои нужды.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

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