Житель Сызрани, прибывший в Тольятти полюбоваться памятниками, стал жертвой грабителя

В полицию Тольятти обратился 33-летний сызранец, который заявил о краже имущества из автомобиля. Он сообщил, что на смотровой площадке одного из памятников города забыл закрыть машину, а потом обнаружил пропажу ноутбука и сумки с документами, которые лежали на заднем сиденье, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские сняли отпечатки пальцев с кузова авто, а затем в криминалистическом центре сверили следы с теми, что уже есть в базе и установили личность подозреваемого.
Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения ранее судимого за совершение разбоя и вымогательства 48-летнего местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Мужчина пояснил, что ноутбук и сумку на заднем сиденье увидел через открытую дверь машины. Убедившись, что хозяин внимательно рассматривает памятник, похитил их. Подозреваемый признался, что ноутбук сдал в ломбард, а сумку выкинул в мусорный бак. Деньги он потратил на свои нужды.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?