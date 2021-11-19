В Самаре мужчина пришел в продуктовый магазин с гранатой

В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пришедшего в продуктовый магазин с гранатой, сообщает пресс-служба ведомства.

Тревожный сигнал поступил на пульт оперативного дежурного вневедомственной охраны из продуктового магазина на Стромиловском шоссе. Продавец пояснила прибывшим на место патрульным, что несколько минут назад в магазин зашел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и вел себя вызывающе. Он достал из кармана предмет, похожий на гранату и кинул на пол.

Сотрудники вневедомственной охраны эвакуировали посетителей на безопасное расстояние и задержали возмутителя спокойствия. На место происшествия незамедлительно была вызвана группа разминирования ОМОН. Взрывотехники обследовали подозрительную находку и идентифицировали ее как сувенирную гранату, внешне похожую на оригинал. Никакой опасности она не представляла.

Задержанного дебошира росгвардейцы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.