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В Самаре мужчина пришел в продуктовый магазин с гранатой

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пришедшего в продуктовый магазин с гранатой, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области

Тревожный сигнал поступил на пульт оперативного дежурного вневедомственной охраны из продуктового магазина на Стромиловском шоссе. Продавец пояснила прибывшим на место патрульным, что несколько минут назад в магазин зашел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и вел себя вызывающе. Он достал из кармана предмет, похожий на гранату и кинул на пол.

Сотрудники вневедомственной охраны эвакуировали посетителей на безопасное расстояние и задержали возмутителя спокойствия. На место происшествия незамедлительно была вызвана группа разминирования ОМОН. Взрывотехники обследовали подозрительную находку и идентифицировали ее как сувенирную гранату, внешне похожую на оригинал. Никакой опасности она не представляла.

Задержанного дебошира росгвардейцы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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