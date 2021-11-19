В Самаре мужчина пришел в продуктовый магазин с гранатой

В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пришедшего в продуктовый магазин с гранатой, сообщает пресс-служба ведомства.
Тревожный сигнал поступил на пульт оперативного дежурного вневедомственной охраны из продуктового магазина на Стромиловском шоссе. Продавец пояснила прибывшим на место патрульным, что несколько минут назад в магазин зашел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и вел себя вызывающе. Он достал из кармана предмет, похожий на гранату и кинул на пол.
Сотрудники вневедомственной охраны эвакуировали посетителей на безопасное расстояние и задержали возмутителя спокойствия. На место происшествия незамедлительно была вызвана группа разминирования ОМОН. Взрывотехники обследовали подозрительную находку и идентифицировали ее как сувенирную гранату, внешне похожую на оригинал. Никакой опасности она не представляла.
Задержанного дебошира росгвардейцы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.