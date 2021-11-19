Средства населения в РГС банке превысили 26,1 млрд рублей

Портфель привлеченных средств розничных клиентов РГС Банка по итогам десяти месяцев 2021 года вырос на 14% и превысил 26,1 млрд рублей. В том числе объем классических депозитов физлиц РГС Банка достиг 8,5 млрд рублей, объем накопительных счетов — 8,3 млрд рублей.

Клиенты предпочитают счета в рублях (доля рублевых вкладов составляет 93%) и на срок от года до полутора лет (на таких депозитах лежит свыше 66% всех средств клиентов).

По итогам 10 месяцев 2021 года наибольшей популярностью у клиентов пользовался вклад "Главная дорога", оформление которого доступно на срок 181, 367 и 732 дня и на сумму от 30 000 рублей. Частичное снятие и пополнение не предусмотрено, а выплата процентов возможна на выбор — в начале или конце срока вклада. Процентная ставка варьируется в зависимости от срока размещения и выбранной опции по выплате процентов. Ставки по вкладу с традиционной выплатой процентов в конце срока составят от 7% до 7,7% годовых в рублях, а по вкладу с авансовой выплатой процентов — от 6,9% до 7,2% годовых в рублях.

"Россияне в третьем квартале 2021 года вновь обратили внимание на классические депозиты на фоне планомерного повышения доходности, которая на сегодня превышает инфляцию, то есть выполняет основную функцию финансового инструмента — сбережение средств. Поэтому такой вид накоплений, на наш взгляд, будет предпочтителен среди большинства вкладчиков в ближайшие месяцы. Тем более, скорее всего, до конца года ставки по депозитам вырастут еще на 0,5-1 п. п., так как на фоне разгоняющейся инфляции мы не исключаем ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и очередного повышения ключевой ставки", — отметила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.