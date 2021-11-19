Самарцы изучат подход no-code: от идеи до IT-проекта без единой строчки кода

StartupSamara приглашает на Зерокодинговую вечеринку. В соответствии с духом времени вечеринка пройдет онлайн.

Зерокодинг (или no-code) — это способ создавать сайты, приложения, магазины, автоматизации и чат-боты своими руками без кода и привлечения разработки. Это революция в IT-разработке и профессия будущего, о которой еще мало кто слышал. Зерокодерская вечеринка — это противоположность хакатону, участвовать могут не только программисты, но и любые гуманитарии, юристы, операторы колл-центров, филологи, маркетологи.

Мероприятие рассчитано на тех, у кого есть интересные идеи цифровых решений и продуктов, но нет знаний или команды, чтобы сделать прототип.

Зерокодинговая вечеринка — это двухдневный интенсив. Участники "назерокодят" решения, которые давно хотели сделать или смогут присоединиться к работе другой команды. В финале интенсива участники доработают проект и выступят на демо-дне.

За два дня участники разберут, как создавать без кода мобильные приложения, сайты и чат-боты. К участию приглашаются предприниматели, основатели компаний и просто энтузиасты, которые хотят создавать IT-решения без единой строчки кода.

"Ноукод или зерокодинг — это очень перспективное направление. Есть даже редкие примеры, когда большие, сложные ИТ-продукты собирались ноукод-инструментами. Зерокодинг в первую очередь нужен, чтобы протестировать идею, собрать минимально жизнеспособный продукт, показать его рынку, получить обратную связь и первых заказчиков. Это прекрасный инструмент для тестирования гипотез", — отметил директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.

Участие в Зерокодинговой вечеринке бесплатное, обязательна регистрация: e.startupsamara.ru/zerocode.

Мероприятие организовано региональным центром инноваций StartupSamara и министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.