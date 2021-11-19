Самарцы изучат подход no-code: от идеи до IT-проекта без единой строчки кода

StartupSamara приглашает на Зерокодинговую вечеринку. В соответствии с духом времени вечеринка пройдет онлайн.
Зерокодинг (или no-code) — это способ создавать сайты, приложения, магазины, автоматизации и чат-боты своими руками без кода и привлечения разработки. Это революция в IT-разработке и профессия будущего, о которой еще мало кто слышал. Зерокодерская вечеринка — это противоположность хакатону, участвовать могут не только программисты, но и любые гуманитарии, юристы, операторы колл-центров, филологи, маркетологи.
Мероприятие рассчитано на тех, у кого есть интересные идеи цифровых решений и продуктов, но нет знаний или команды, чтобы сделать прототип.
Зерокодинговая вечеринка — это двухдневный интенсив. Участники "назерокодят" решения, которые давно хотели сделать или смогут присоединиться к работе другой команды. В финале интенсива участники доработают проект и выступят на демо-дне.
За два дня участники разберут, как создавать без кода мобильные приложения, сайты и чат-боты. К участию приглашаются предприниматели, основатели компаний и просто энтузиасты, которые хотят создавать IT-решения без единой строчки кода.
"Ноукод или зерокодинг — это очень перспективное направление. Есть даже редкие примеры, когда большие, сложные ИТ-продукты собирались ноукод-инструментами. Зерокодинг в первую очередь нужен, чтобы протестировать идею, собрать минимально жизнеспособный продукт, показать его рынку, получить обратную связь и первых заказчиков. Это прекрасный инструмент для тестирования гипотез", — отметил директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.
Участие в Зерокодинговой вечеринке бесплатное, обязательна регистрация: e.startupsamara.ru/zerocode.
Мероприятие организовано региональным центром инноваций StartupSamara и министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ