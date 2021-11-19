Подозреваемому в жестоком убийстве самарчанки добавили новые статьи обвинения

В Самаре 25-летнему жителю Красноармейского района, обвиняемому в жестоком убийстве, вменили разбой и кражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 26 июня 2021 г. в квартире на ул. Ново-Садовой было обнаружено тело 22-летней девушки со связанными руками и ногами. У жертвы были множественные колото-резаные ранения шеи.

По версии следствия, накануне подозреваемый пришел к знакомой, привязал ее к дивану и нанес не менее шести ударов ножом в шею. Потерпевшая скончалась. После этого злоумышленник забрал ее мобильник, банковские карты и наличные. Кроме того, он перевел себе с ее счетов более 54 тыс. рублей.

Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.