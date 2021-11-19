Подозреваемому в жестоком убийстве самарчанки добавили новые статьи обвинения

В Самаре 25-летнему жителю Красноармейского района, обвиняемому в жестоком убийстве, вменили разбой и кражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 26 июня 2021 г. в квартире на ул. Ново-Садовой было обнаружено тело 22-летней девушки со связанными руками и ногами. У жертвы были множественные колото-резаные ранения шеи.
По версии следствия, накануне подозреваемый пришел к знакомой, привязал ее к дивану и нанес не менее шести ударов ножом в шею. Потерпевшая скончалась. После этого злоумышленник забрал ее мобильник, банковские карты и наличные. Кроме того, он перевел себе с ее счетов более 54 тыс. рублей.
Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?