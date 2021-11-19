За 10 месяцев 2021 года к электронным сервисам на КбшЖД подключились более 140 новых грузоотправителей

В январе–октябре 2021 года специалисты Центра продажи услуг ОАО "РЖД" (ЦПУ) на Куйбышевской железной дороге подключили к электронным сервисам ОАО "РЖД" более 140 новых клиентов — грузоотправителей и представителей бизнеса. Для них был подготовлен индивидуальный цифровой пакет, который позволяет оформлять заявки, отслеживать местонахождение подвижного состава и получать другую необходимую информацию в дистанционном формате.
Всего с начала года от клиентов-грузоотправителей в ЦПУ на Куйбышевской железной дороге поступило свыше 1000 обращений, что на 25% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованными у клиентов являются запросы по организации перевозок грузов по железной дороге — по этим вопросам в ЦПУ поступило 425 обращений. В рамках обращений клиентов специалистами были разработаны новые направления ускоренных контейнерных поездов, появились дополнительные услуги.
Так, в рамках развития транспортно-логистических услуг на Куйбышевской железной дороге были запущены 14 новых направлений контейнерных поездов с согласованным временем отправления и прибытия. По данным маршрутам отправлено 30 контейнерных поездов. По проекту "Зерновой экспресс" были сформированы два новых направления для грузоотправителей из Ульяновской и Пензенской областей, дополнительно были сформированы индивидуальные контейнерные составы в направлении юга России.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.