За 10 месяцев 2021 года к электронным сервисам на КбшЖД подключились более 140 новых грузоотправителей

В январе–октябре 2021 года специалисты Центра продажи услуг ОАО "РЖД" (ЦПУ) на Куйбышевской железной дороге подключили к электронным сервисам ОАО "РЖД" более 140 новых клиентов — грузоотправителей и представителей бизнеса. Для них был подготовлен индивидуальный цифровой пакет, который позволяет оформлять заявки, отслеживать местонахождение подвижного состава и получать другую необходимую информацию в дистанционном формате.

Всего с начала года от клиентов-грузоотправителей в ЦПУ на Куйбышевской железной дороге поступило свыше 1000 обращений, что на 25% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованными у клиентов являются запросы по организации перевозок грузов по железной дороге — по этим вопросам в ЦПУ поступило 425 обращений. В рамках обращений клиентов специалистами были разработаны новые направления ускоренных контейнерных поездов, появились дополнительные услуги.

Так, в рамках развития транспортно-логистических услуг на Куйбышевской железной дороге были запущены 14 новых направлений контейнерных поездов с согласованным временем отправления и прибытия. По данным маршрутам отправлено 30 контейнерных поездов. По проекту "Зерновой экспресс" были сформированы два новых направления для грузоотправителей из Ульяновской и Пензенской областей, дополнительно были сформированы индивидуальные контейнерные составы в направлении юга России.