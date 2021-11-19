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Транспорт Транспорт и связь

За 10 месяцев 2021 года к электронным сервисам на КбшЖД подключились более 140 новых грузоотправителей

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе–октябре 2021 года специалисты Центра продажи услуг ОАО "РЖД" (ЦПУ) на Куйбышевской железной дороге подключили к электронным сервисам ОАО "РЖД" более 140 новых клиентов — грузоотправителей и представителей бизнеса. Для них был подготовлен индивидуальный цифровой пакет, который позволяет оформлять заявки, отслеживать местонахождение подвижного состава и получать другую необходимую информацию в дистанционном формате.

Всего с начала года от клиентов-грузоотправителей в ЦПУ на Куйбышевской железной дороге поступило свыше 1000 обращений, что на 25% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованными у клиентов являются запросы по организации перевозок грузов по железной дороге — по этим вопросам в ЦПУ поступило 425 обращений. В рамках обращений клиентов специалистами были разработаны новые направления ускоренных контейнерных поездов, появились дополнительные услуги.

Так, в рамках развития транспортно-логистических услуг на Куйбышевской железной дороге были запущены 14 новых направлений контейнерных поездов с согласованным временем отправления и прибытия. По данным маршрутам отправлено 30 контейнерных поездов. По проекту "Зерновой экспресс" были сформированы два новых направления для грузоотправителей из Ульяновской и Пензенской областей, дополнительно были сформированы индивидуальные контейнерные составы в направлении юга России.

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11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

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