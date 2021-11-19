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Банк "Открытие" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Гарантийным фондом Самарской области

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со стороны банка "Открытие" документ подписал заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу в регионе Павел Усов, со стороны Фонда — директор Юлия Красина.

В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств Гарантийного фонда в качестве обеспечения малым и средним предприятиям области по кредитным договорам и договорам о предоставлении банковских гарантий. В соответствии с соглашением о сотрудничестве предприятия в регионе смогут получать кредит на развитие бизнеса или открывать банковские гарантии в банке "Открытие" под поручительство Гарантийного фонда при недостаточности собственного обеспечения.

Документ также предполагает совместную работу по решению приоритетных задач по укреплению предпринимательского потенциала региона, обеспечению бизнесменов широким спектром высококачественных банковских услуг.

По словам Павла Усова, соглашение с Гарантийным фондом позволит увеличить объем и качество кредитного портфеля малого и среднего бизнеса банка.

"Поручительство Гарантийного фонда оценивается как высоколиквидное обеспечение. Соответственно, для банка кредиты, выданные под поручительство Гарантийного фонда, наименее рисковые. Мы планируем, что подписание соглашения о сотрудничестве поможет существенно нарастить объем выдач и кредитный портфель МСБ. Сейчас мы наблюдаем активный рост обращений бизнеса в банк по предложенным госпрограммам поддержки пострадавших от пандемии отраслей. Кроме того, растет спрос на оборотные кредиты и инвестиционные программы. Это говорит о том, что региональный бизнес несмотря ни на что готов расти и развиваться", — прокомментировал он.

"Мы уверены, что начало сотрудничества с банком "Открытие" в данной сфере позволит в ближайшие годы расширить доступ субъектов МСП региона к финансовым ресурсам за счет привлечения государственной поддержки со стороны Гарантийного фонда", — сообщила генеральный директор Фонда Юлия Красина.

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