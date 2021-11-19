Мигранта, устроившего погоню с полицейскими, могут депортировать из Самарской области

В Самарской области мигранту, пытавшемуся скрыться от сотрудников ГИБДД, грозит депортация. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В Новокуйбышевске инспекторы ДПС на ул. Киевской заметили черную иномарку, которая ехала с большим превышением скорости. Они потребовали, чтобы водитель остановился, но автомобилист решил попробовать скрыться. При этом он нарушал ПДД, в том числе выезжал на встречную полосу и игнорировал сигнал светофора.
На выезде из города правоохранители применили табельное оружие и повредили крышку багажника, бампер, а также заднее правое колесо. После этого водитель не справился с управлением и остановился, но не вышел из салона. В поимке нарушителя помог другой автомобилист, который увидел погоню.
Правоохранители разбили боковое стекло и задержали водителя. От мужчины исходил резкий запах спиртного. Экспертиза подтвердила, что он был нетрезв. При проверке документов, оказалось, что водительские права поддельные.
Как выяснилось, 26-летний мужчина приехал в Самарскую область из ближнего зарубежья, взял машину в аренду по поддельным документам, так как сам не имел водительских прав.
В отношении нарушителя составили девять административных материалов за нарушения ПДД и арестовали его на 10 суток, а также оштрафовали на 4 тыс. руб. за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"). Сейчас решается вопрос о выдворении иностранца за пределы РФ.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?