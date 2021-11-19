Мигранта, устроившего погоню с полицейскими, могут депортировать из Самарской области

В Самарской области мигранту, пытавшемуся скрыться от сотрудников ГИБДД, грозит депортация. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В Новокуйбышевске инспекторы ДПС на ул. Киевской заметили черную иномарку, которая ехала с большим превышением скорости. Они потребовали, чтобы водитель остановился, но автомобилист решил попробовать скрыться. При этом он нарушал ПДД, в том числе выезжал на встречную полосу и игнорировал сигнал светофора.

На выезде из города правоохранители применили табельное оружие и повредили крышку багажника, бампер, а также заднее правое колесо. После этого водитель не справился с управлением и остановился, но не вышел из салона. В поимке нарушителя помог другой автомобилист, который увидел погоню.

Правоохранители разбили боковое стекло и задержали водителя. От мужчины исходил резкий запах спиртного. Экспертиза подтвердила, что он был нетрезв. При проверке документов, оказалось, что водительские права поддельные.

Как выяснилось, 26-летний мужчина приехал в Самарскую область из ближнего зарубежья, взял машину в аренду по поддельным документам, так как сам не имел водительских прав.

В отношении нарушителя составили девять административных материалов за нарушения ПДД и арестовали его на 10 суток, а также оштрафовали на 4 тыс. руб. за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"). Сейчас решается вопрос о выдворении иностранца за пределы РФ.