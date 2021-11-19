Самарцам напомнили о необходимости своевременной передачи показаний счетчиков

Специалисты "Газпром межрегионгаз Самара" ответили на частые вопросы читателей и рассказали, почему важно вовремя передавать показания счетчиков, в чем выгода для абонентов и как это сделать не выходя из дома.
Почему важно передавать показания вовремя?
Если вы задерживаете или совсем не передаете показания в течение 3 месяцев, оплата будет насчитываться по среднему объему потребления, далее — по нормативам потребления, что, как правило, дороже (согласно постановлению РФ № 549).
Передавая показания вовремя, вы не переплачиваете.
В какие сроки необходимо передавать показания счетчика?
Важно регулярно передавать показания с 1 по 17 число месяца, чтобы они были учтены при расчете оплаты за текущий месяц.
Если межповерочный интервал счетчика закончился, оплата будет начислена по показаниям?
Нет, оплата будет начислена по нормативам потребления.
Если подошел срок поверки, обратитесь в любую организацию, которая делает поверку счетчиков.
Если прибор учета сломался, обратитесь для замены в организацию, с которой заключен договор на ТО ВДГО.
Будут ли учтены показания, если повреждена пломба?
Нет, при повреждении пломбы начисления производятся по нормативам.
Если вы сами сообщите о повреждении, то объем газа начислят по нормативам со дня уведомления и до момента восстановления пломб.
Если неисправность обнаружена при проверке, объем начислят по нормативам за период со дня последней проверки до момента восстановления пломб, но не более, чем за 6 месяцев.
Куда обратиться для опломбировки счетчика?
Подайте заявку на сайте samararegiongaz.ru в разделе "Отправить сообщение" или в личных кабинетах "Мой газ" или "Pay Gas".
Также заявку можно оформить в любом удобном клиентском центре "Газпром межрегионгаз Самара". Полный список на сайте в разделе "Клиентские офисы".
Приложите к заявке: акт установки прибора учета, копию паспорта счетчика и копии документов, подтверждающих прохождение последней поверки счетчика (за исключением, если прибор новый).
Когда я смогу начать передавать показания после опломбировки?
Передать показания за текущий месяц можно на следующий день после опломбировки приборов учета газа.
Как необходимо передавать показания, если у меня несколько счетчиков?
При наличии двух и более приборов учета газа, показания передаются отдельно по каждому прибору.
Это полезно знать
Как передать показания?
На сегодняшний день это можно сделать минимум шестью способами:
- по телефону 8-800-201-04-04;
- через "Личный кабинет" на сайте samararegiongaz.ru или через мобильные приложения "Мой газ" или "PayGas";
- SMS-cообщением на номер +7(917)142-57-77. Формат сообщения: номер л/с (12 символов), пробел, заводской номер счетчика, пробел, показания (пример: 163033000029 03273762 12500);
- при оплате за газ;
- через Сбербанк онлайн;
- при личном посещении клиентских центров "Газпром межрегионгаз Самара". Список адресов на сайте samararegiongaz.ru.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.