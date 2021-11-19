ВТБ запустил предодобренные кредиты для участников госзакупок

ВТБ начал выдавать клиентам среднего и малого бизнеса предодобренные кредиты на исполнение госконтрактов. Кредит предоставляется на сумму до 10 млн рублей на срок до трех лет без дополнительных документов и залогового обеспечения. Сегодня в госзакупках регулярно участвуют более 100 тыс. клиентов банка.
Предложение доступно индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в новом интернет-банке ВТБ Бизнес. Сумма кредита рассчитывается автоматически и устанавливается индивидуально для каждого клиента. Поручительство для оформления такого кредита не требуется. Комиссия за выдачу заемных средств и досрочное погашение не взимается.
В интернет-банке клиенту достаточно указать желаемую сумму кредита в рамках предодобренного ему лимита, выбрать счет для зачисления средств и подписать оферту электронной подписью. Обработка сделки займет около пяти минут, а кредитные средства поступят на счет в течение дня.
"ВТБ при работе со средним и малым бизнесом стремится предоставлять клиентам оптимальные финансовые решения для развития. В этом году мы запустили первые предодобренные кредиты на любые бизнес-цели в интернет-банке, которыми воспользовались уже более тысячи предпринимателей, а объем выдач превысил 2 млрд рублей. Наше новое предложение поможет бизнесу максимально быстро получать финансирование для выполнения госконтракта на выгодных условиях", − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
"Для оценки риска и расчета максимальной суммы кредита применяются статистические модели, учитывающие показатели клиента по исторически исполненным госконтрактам, поведенческую дисциплину исполнения кредитных обязательств, динамику изменения финансового положения бизнеса и прочие характеристики, позволяющие оценить кредитоспособность с учетом специфики контрактной деятельности потенциального заемщика. Наш подход дает возможность сделать максимально таргетированное предложение клиенту и с высокой точностью оценить потенциальный риск для банка", − комментирует Денис Братцев, руководитель департамента корпоративных кредитных рисков − старший вице-президент ВТБ.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.