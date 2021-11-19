В Тольятти пропал 13-летний мальчик

В Тольятти полицейские разыскивают пропавшего ребенка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:45 19 ноября 13-летний Сергей Верхов ушел из дома учебного заведения на ул. Ленинградской и пропал.

Приметы мальчика: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, русые волосы, короткие сзади, спереди длинная осветленная челка, серо-зеленые глаза, был одет в черную теплую куртку с серыми вставками, черные штаны, черные зимние кроссовки с оранжевыми вставками на подошве и красно-белую шапку.

Всех, кто видел мальчика или знает о том, где он может находиться, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП № 24 Управления МВД России по Тольятти 8 (8482) 93-48-62, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 112.