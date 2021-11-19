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В Тольятти пропал 13-летний мальчик

ТОЛЬЯТТИ. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские разыскивают пропавшего ребенка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:45 19 ноября 13-летний Сергей Верхов ушел из дома учебного заведения на ул. Ленинградской и пропал.

Приметы мальчика: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, русые волосы, короткие сзади, спереди длинная осветленная челка, серо-зеленые глаза, был одет в черную теплую куртку с серыми вставками, черные штаны, черные зимние кроссовки с оранжевыми вставками на подошве и красно-белую шапку.

Всех, кто видел мальчика или знает о том, где он может находиться, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП № 24 Управления МВД России по Тольятти 8 (8482) 93-48-62, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 112.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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