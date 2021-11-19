В Тольятти пропал 13-летний мальчик

В Тольятти полицейские разыскивают пропавшего ребенка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:45 19 ноября 13-летний Сергей Верхов ушел из дома учебного заведения на ул. Ленинградской и пропал.
Приметы мальчика: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, русые волосы, короткие сзади, спереди длинная осветленная челка, серо-зеленые глаза, был одет в черную теплую куртку с серыми вставками, черные штаны, черные зимние кроссовки с оранжевыми вставками на подошве и красно-белую шапку.
Всех, кто видел мальчика или знает о том, где он может находиться, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП № 24 Управления МВД России по Тольятти 8 (8482) 93-48-62, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 112.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.