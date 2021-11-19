Дмитрий Азаров: "Проект "Том Сойер Фест" всегда может рассчитывать на мою поддержку"

В пятницу, 19 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в стратегической сессии "Том Сойер Феста". Это движение по восстановлению исторической среды зародилось в региональной столице еще в 2015 году по инициативе Андрея Кочеткова, который в настоящий момент возглавляет краеведческий музей имени П. В. Алабина.

За минувшие годы в Самаре приведено в порядок 16 домов и создано 7 арт-объектов. Вокруг фестиваля сплотился костяк волонтеров и социально ответственного бизнеса. Начинали с 50 человек, а уже сегодня число тех, кто хоть раз побывал на строительной площадке и подержал в руках инструмент, перевалило за 500.

В 2017 году, благодаря поддержке тогда еще сенатора от Самарской области Дмитрия Азарова, в Самаре провели первую школу "Том Сойер Фест". С этого момента подобные общественные движения начали зарождаться в других регионах России. Сегодня уже в 70 городах страны активные жители восстанавливают ценные градоформирующие объекты, привлекая все больше людей, вовлекая в эту работу бизнес-сообщество.

"Я очень рад, что проект, который когда-то родился на самарской земле, сегодня охватил своим движением, своим неравнодушием тысячи людей по всей территории России. И рад тому, что тема восстановления исторической среды обсуждается в Самаре, которая имеет уникальный статус "исторического поселения", — отметил губернатор, приветствуя собравшихся лидеров общественного движения. — Мне крайне интересно то, чем вы занимаетесь. И проект "Том Сойер Фест" всегда может рассчитывать на мою поддержку".

Дмитрий Азаров отметил, что вопросы восстановления старых зданий, отражающих различные эпохи развития городов, актуальны во многих регионах страны. И здесь важно найти решения, которые будут способствовать сохранению исторической среды. Очевидно, что не все старинные дома отнесены к объектам культурного наследия, но при этом представляют собой историческую ценность. Часть из них уже признаны аварийными. Поэтому важно найти способы их восстановления и придания им новой жизни в условиях современности.

"Рассчитываю, что по итогам стратегической сессии будут предложены новые проекты, варианты решения назревших вопросов, целый ряд инициатив мы сможем реализовывать и на самарской земле: как с точки зрения просвещения и краеведения, восстановления исторических зданий, так и с точки зрения воссоздания и формирования городской среды с уважением к истории наших городов, поселений, устремленных, тем не менее, в будущее", — добавил глава региона.

Губернатор отметил, что работа общественного движения направлена на сохранение, а где-то даже на создание уникальной среды проживания жителей Самарской области. "Уверен, это будет способствовать и развитию туризма", — сказал Дмитрий Азаров. Работая на этой неделе в Москве, Глава региона подписал ряд соглашений о сотрудничестве и развитии туристической сферы, в том числе с Русским географическим обществом и корпорацией "Туризм.РФ".

"Для меня очень важно, чтобы люди больше узнавали о родной земле, о ее истории. На мой взгляд, невозможно полюбить то, что не знаешь. И чем больше ты узнаешь о родной земле, тем больше ты в нее влюбляешься. А без этого говорить о патриотизме невозможно. И проект "Том Соейр Фест" имеет и этот очень важный аспект. Потому что общественники, неравнодушные люди, которые берутся за воссоздание зданий, оказание помощи собственникам, органам власти в этой работе, в первую очередь, узнают больше о том, что было связано в истории того или иного поселения с этим зданием, открывают зачастую забытые страницы истории целых городов", — акцентировал Дмитрий Азаров.

Инициатор "Том Сойер Феста", директор музея имени П. В. Алабина Андрей Кочетков отметил, что одна из главных задач не просто восстановить старинные здания, находящиеся под угрозой сноса, а сохранить исторический облик российских городов.

Председатель Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова напомнила, что в декабре 2019 года Самара по инициативе губернатора получила статус исторического поселения регионального значения. Эту идею поддержало все городское сообщество, чтобы сохранить ценные градоформирующие объекты региональной столицы и не допустить возведения высоток.

Тогда же активисты регионального отделения ВООПИК приступили к работе по выявлению зданий, представляющих историческую ценность. Изначально было определено более 600 объектов. Однако часть из них признаны аварийными для проживания, еще несколько зданий — сгорели. Для того, чтобы сохранить здания, уверены участники стратегической сессии, необходимо совершенствовать нормативно-правовые акты.

В завершении встречи с активистами "Том Сойер Фест" из разных городов России, Дмитрий Азаров отметил опыт каждого. поблагодарил всех спикеров стратегической сессии и выразил уверенность в том, что общественное движение продолжит развивать и набирать обороты.

"Я этому точно буду содействовать", — резюмировал Дмитрий Азаров и добавил, что удалось отстоять выделение средств из федерального бюджета на реконструкцию музея имени П. В. Алабина и Самарского государственного цирка — они предусмотрены уже на следующий год.