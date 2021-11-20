Самарская область постепенно выходит на плато: реальные цифры по ковиду

С июля 2021 года в Самарской области отмечается рост заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией. По данным сайта стопкоронавирус.рф число заболевших выросло в несколько раз, а заболеваемость в регионе по состоянию на 15 ноября составила 4967,2 на 100 тыс. населения.

Самарская область по этому показателю находится на 50-м месте в РФ, показатель по стране 6072,2. В ПФО ситуация неоднородна. Так, в Нижегородской области — 6277,6, в Пермском крае — 4969,9, Пензенской области — 6458,3, Ульяновской — 8334,1. В то же время в Татарстане он всего лишь 877,9 на 100 тыс. населения.

Охват тестированием на COVID-19 Самарской области существенно выше, чем в ПФО. Так, за последние три дня (12 — 14 ноября) охват тестированием на 100 тыс. населения в Самарской области был на уровне 472 - 487 - 400, в ПФО — 389 - 371 - 331, РФ — 441 - 433 - 386. В Нижегородской области — 400 - 412 - 421, а в Татарстане — 292 - 294 - 297.

Очень важно при оценке распространенности заболеваемости обращать внимание на загрузку развернутого коечного фонда. В Самарской области эти показатели соответствуют цифрам заболеваемости, при том, что в ряде других регионов при сравнительно невысокой регистрируемой заболеваемости отмечается высокая загрузка коечного фонда и большие значения выписки пациентов, никак не соответствующие уровню заболеваемости в регионе.

По мнению минздрава региона, важной мерой сдерживания инфекционного подъема стало введение режима нерабочих дней, которые в Самарском регионе были введены на 1 неделю раньше. В результате произошло снижение заболеваемости ОРВИ на 25% и снижение заболеваемости пневмонией на 22%.

Уменьшилась заболеваемость среди офисных работников и работников сферы услуг на 400% и 30% соответственно. При этом был сохранен высокий уровень ПЦР-диагностики и увеличены темпы вакцинации с 34 до 95 тыс. прививок в неделю. Еще одним значимым эффектом нерабочих дней стало уменьшение количества госпитализированных пациентов на 10%, снижение расхода кислородопотребления с 98 до 90 т в сутки, увеличение количества свободных коек.

Также специалисты отмечают рост охвата тестированием, тем самым повышается выявляемость заболевших. У тех, у кого был первый анализ отрицательным, делается повторное исследование.

Кроме того, внедряются в практику антигенные ИХА-тесты — их результат готов уже через 15 минут, это позволяет проводить быструю дифференциальную диагностику на дому, в машине скорой помощи, в приемных отделениях больниц. Соответственно, и ранняя постановка диагноза будет способствовать раннему началу терапии, пациент сразу будет обеспечен бесплатными лекарственными препаратами. Правительством области выделено 92 млн руб. на закупку антигенных ИХА-тестов.

В Самарской области за 9 месяцев (последние данные опубликованы Росстат 29.10.2021) смертность составила 16,9 на 1000 населения (2020 год — 14,8 — рост на 14,2%). Смертность за 9 мес. 2021 г. В ПФО — 16,7 на 1000 (Самарская область занимает 8 место), в РФ — 15,8 (Самарская область — 36 место в РФ).

Прирост общей смертности по сравнению с 2020 годом в настоящее время отмечается по всей стране. Более чем 80% прироста связаны с новой коронавирусной инфекцией. Показатель прироста по Самарской области составил 14,2%. Это 72-е место в стране и одно из самых низких значений в сравнении с сопоставимыми по численности регионами. Этот же показатель в Краснодарском крае составил 24,4%, а в Нижегородской области — 20,3%.

Смертность от коронавируса как популяционный показатель (на 100 тыс. населения) в Самарской области составляет 157,6. В РФ смертность от ковида составляет 170,6 на 100 тыс. населения. По регионам (для примера): Санкт-Петербург — 469,2; Нижегородская область — 256,7; Пермский край — 242,8; Ульяновская область — 255,6; Чувашия — 246,0.

За весь период пандемии от коронавируса в качестве основной причины смерти умерло в регионе 5033 человека. При этом в ряде регионов с меньшей заболеваемостью, смертность от COVID-19 существенно выше: в Красноярском крае заболевших — 142026, умерших — 7008; в Пермском крае заболевших — 130359, умерших — 6370; в Иркутской области заболевших — 129788, умерших — 5798.

Для снижения смертности от COVID-19 необходимо соблюдение 3 главных правил: соблюдение и контроль мер противоэпидемической защиты, высокий уровень диагностики и лечения COVID-19, высокие темпы и охват вакцинацией.

Что делается в регионе для снижения смертности:

— В крупных поликлиниках выделены отделения, занимающиеся только пациентами с температурой, ОРВИ и COVID-19. Это позволяет полностью разделить потоки, уменьшить вероятность перекрестного инфицирования.

— Увеличено финансирование на закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с подозрением на COVID-19 и с подтвержденным COVID-19. Оптимизирована схема терапии на амбулаторном этапе.

— Введен чатбот для мониторинга состояния пациентов.

— Для улучшения работы скорой помощи создана служба неотложной перевозки пациентов — сейчас 13 бригад работают на 4 станциях, еще 30 машин планируется закупить в этом году, выделено соответствующее финансирование. Это позволяет снять нагрузку со скорой помощи, сохранить ее ресурсы для пациентов с инфарктами и инсультами, политравмой и другими жизнеугрожающими состояниями.

— В стационарах обновляется реанимационное оборудование, дополнительно создаются палаты интенсивной терапии, закуплено более 1000 кислородных концентраторов. В областном кардиоцентре проводится КТ-коронарография, которая позволяет без вмешательства выявить патологию коронарных артерий и поставить стент при необходимости.

— Завершается строительство инфекционной больницы в г. Сызрань.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына отметила, что власти Самарской области прилагают заметные усилия в борьбе с коронавирусом.

И это, по ее мнению, позволяет региону выйти на плато: "Я думаю, в основе того успеха, что мы на "коронавирусном языке" называем выходом на плато, лежит системная работа руководства региона, губернатора и его управленческой команды. Весь комплекс мер направлен на выявление болезни и снижение ее последствий. Хорошо, что произошел большой охват тестированием, что является важным трендом и в стране в целом, и в Самарской области в частности. Важно, что регион выделил дополнительные средства на тесты, которые быстро позволяют выявлять диагноз".

Как отметила Дарья Кислицына, в регионе существенно увеличились темпы вакцинации, хорошо ведется разъяснительная работа: "Важно, что нашли правильное соотношение по лечению тех, кто болен ковидом, и тех, кто нуждается в лечении других заболеваний. Принят грамотный комплекс мер по разрешению этой ситуации. В поликлиниках разделены потоки пациентов, мы знаем об эффективности этой меры. Плюс произошло дополнительное финансирование на закупку лекарств, также появились дополнительные бригады скорой медицинской помощи. Создаются условия, когда мы можем и лечить ковид, и помогать пациентам с другими болезнями".

По словам эксперта, совокупность этих факторов плюс непосредственное внимание руководителей региона к данной проблематике, принятие системных решений и быстрое реагирование на ситуацию позволяют региону выходить на плато, а также справляться с растущей цифрой заболевших и наблюдать динамику ее снижения.