Руководитель медгородка Тольятти Алексей Кирсанов сделал повторную прививку от Covid-19

В ДК "Тольятти" продолжается акция "Здоровый ноябрь". В субботу, 20 ноября, с 8:00 до 18:00 все желающие тольяттинцы старше 18 лет могут пройти вакцинацию здесь без предварительной записи.
Пункт посетил руководитель Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Алексей Кирсанов, который прошел ревакцинацию от коронавируса.
"Формат необычный, но опыт, однозначно, положительный. Дело в том, что люди не боятся приходить сюда, здесь большие расстояния, нет заболевших. Это безопаснее, чем в поликлиниках. Сегодня я тоже пришел сюда, чтобы сделать ревакцинацию. Планирую привиться Спутиком V, потому что понимаю, что это наиболее действующий препарат", — рассказал Алексей Кирсанов.
К 11 часам в ДК "Тольятти" прошли вакцинацию уже 150 человек. "Хочется поблагодарить поликлиники нашего города, которые, не закрывая пункты вакцинаций в своих учреждениях, продолжают эту работу здесь. Это огромная работа, которая нацелена на одно — дать возможность людям обезопасить себя", — отметила заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова.
"Это долг каждого гражданина — обезопасить себя и свое окружение от этой болезни. Я пришел сюда с матерью, ей 84 года, она в зоне риска. Поэтому, когда мы услышали, что сегодня в ДК "Тольятти" пройдет день вакцинации, сразу запланировали поход сюда", — рассказал житель Тольятти Сергей Один.
Акция "Здоровая суббота" продлится до 18:00.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.