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Здравоохранение Общество

Руководитель медгородка Тольятти Алексей Кирсанов сделал повторную прививку от Covid-19

ТОЛЬЯТТИ. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ДК "Тольятти" продолжается акция "Здоровый ноябрь". В субботу, 20 ноября, с 8:00 до 18:00 все желающие тольяттинцы старше 18 лет могут пройти вакцинацию здесь без предварительной записи.

Пункт посетил руководитель Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Алексей Кирсанов, который прошел ревакцинацию от коронавируса.

"Формат необычный, но опыт, однозначно, положительный. Дело в том, что люди не боятся приходить сюда, здесь большие расстояния, нет заболевших. Это безопаснее, чем в поликлиниках. Сегодня я тоже пришел сюда, чтобы сделать ревакцинацию. Планирую привиться Спутиком V, потому что понимаю, что это наиболее действующий препарат", — рассказал Алексей Кирсанов.

К 11 часам в ДК "Тольятти" прошли вакцинацию уже 150 человек. "Хочется поблагодарить поликлиники нашего города, которые, не закрывая пункты вакцинаций в своих учреждениях, продолжают эту работу здесь. Это огромная работа, которая нацелена на одно — дать возможность людям обезопасить себя", — отметила заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова.

"Это долг каждого гражданина — обезопасить себя и свое окружение от этой болезни. Я пришел сюда с матерью, ей 84 года, она в зоне риска. Поэтому, когда мы услышали, что сегодня в ДК "Тольятти" пройдет день вакцинации, сразу запланировали поход сюда", — рассказал житель Тольятти Сергей Один.

Акция "Здоровая суббота" продлится до 18:00.

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