В Самарской области коронавирусом заболели еще 1762 человека

В Самарской области по официальным данным в субботу, 20 ноября, зарегистрировано еще 1762 человека, заболевших коронавирусом. 30 пациентов не справились с болезнью и погибли, 988 жителей выздоровели.

Всего в Самарской области за время эпидемии заболело 167 513 человек, выздоровело 120 748 человек, скончалось 5 175 человек.

В России за минувшие сутки заболело 37 120 человек, выздоровели 36 172 человек, скончалось 1 254 человек. Всего по РФ заболело 9 294 188 человека, выздоровело 7 992 426 человек, скончалось 262 843 человек.

Также у жителей Самарской области сократят срок действия QR-кодов. Узнали, с чем это связано.