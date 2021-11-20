В Самарской области коронавирусом заболели еще 1762 человека

В Самарской области по официальным данным в субботу, 20 ноября, зарегистрировано еще 1762 человека, заболевших коронавирусом. 30 пациентов не справились с болезнью и погибли, 988 жителей выздоровели.
Всего в Самарской области за время эпидемии заболело 167 513 человек, выздоровело 120 748 человек, скончалось 5 175 человек.
В России за минувшие сутки заболело 37 120 человек, выздоровели 36 172 человек, скончалось 1 254 человек. Всего по РФ заболело 9 294 188 человека, выздоровело 7 992 426 человек, скончалось 262 843 человек.
Также у жителей Самарской области сократят срок действия QR-кодов. Узнали, с чем это связано.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.